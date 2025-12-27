सलमान की 'बैटल ऑफ गलवान' का असर! फिर आगे खिसकी आलिया की 'अल्फा', कब होगी रिलीज?

लगता है कि यश राज फिल्म्स के 'स्पाई यूनिवर्स' को किसी की नजर लग गई है. उनकी फिल्मों को पिछले काफी समय से ट्रोल किया जा रहा है. 'धुरंधर' के बाद, ऑडियंस का स्पाई फिल्मों को देखने का नजरिया काफी बदल गया. ऐसे में मेकर्स ने अपनी आने वाली फिल्मों में कुछ सुधार करने की सोची.
स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म 'अल्फा' फिर टली
'स्पाई यूनिवर्स' की अगली फिल्म आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर 'अल्फा' होने वाली थी, जिसे पहले 25 दिसंबर 2025 को रिलीज किया जाना था. लेकिन फिर खबर आई कि फिल्म के वीएफएक्स में थोड़े बदलाव करने के कारण, इसकी रिलीज डेट आगे खिसक गई है. 'अल्फा' की नई रिलीज डेट 17 अप्रैल, 2026 बताई गई.
लेकिन आज 27 दिसंबर के दिन सुपरस्टार सलमान खान की अगली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर सामने आया, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट डबल की. साथ ही साथ फिल्म की रिलीज डेट भी मालूम हुई, जो 17 अप्रैल 2026 है. ऐसे में आलिया की 'अल्फा' और सलमान की 'बैटल ऑफ गलवान' को आपस में भिड़ना था.
मगर अब ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने दावा किया है कि 'अल्फा' के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने सलमान की फिल्म के साथ अपनी फिल्म का क्लैश टाल दिया है. उन्होंने X पर ट्वीट करते हुए लिखा, 'अल्फा ने बैटल ऑफ गलवान से टक्कर से बचने का फैसला किया. YRF नई डेट तय करेगा. आदित्य चोपड़ा ने सलमान खान के लिए रास्ता साफ कर दिया. अल्फा फिल्म, जो पहले 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी, अब उस तारीख से हटाई जा रही है, ताकि बैटल ऑफ गलवान से सीधी टक्कर न हो. YRF ने पहले 17 अप्रैल 2026 की डेट फाइनल की थी. लेकिन अब अगले 1-2 महीने में थिएटर रिलीज का पूरा कैलेंडर देखकर नई रिलीज डेट का ऐलान करेंगे.'
सलमान भी हैं 'स्पाई यूनिवर्स' का हिस्सा
मालूम हो कि सलमान खान भी 'स्पाई यूनिवर्स' का अहम हिस्सा हैं. उनका किरदार टाइगर इस फिल्म सीरीज का सबसे पसंदीदा है. शाहरुख की 'पठान' में उनके एक कैमियो ने पूरी फिल्म का लेवल ऊपर किया था. कहा ये भी जा रहा है कि सलमान 'अल्फा' में कैमियो कर सकते हैं. ऐसे में क्या मेकर्स ने इसी कारण से अपनी फिल्म की रिलीज डेट टाली? ये देखने वाली बात होगी. बता दें कि आलिया भट्ट की 'अल्फा' में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी होने वाले हैं. इसे शिव रवैल ने डायरेक्ट किया है.