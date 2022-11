Alia Bhatt Delivery: आलिया बनीं मां तो यूजर्स को याद आए करण जौहर-जेठालाल, Viral हुए फनी Meme

आलिया भट्ट ने नन्ही परी को जन्म दिया है. इस बात से पूरे पापा रणबीर कपूर समेत पूरा कपूर और भट्ट खानदान खुशी से झूम रहा है. ना सिर्फ परिवार बल्की बॉलीवुड के गलियारों में भी एक हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई हैं. हर कोई नए पेरेंट्स को बधाईयां दे रहा है. सोशल मीडिया पर तो कपल के फोटो के साथ इस गुड न्यूज की बाढ़ सी आ गई है. फैंस लगातार फोटोज शेयर कर आलिया-रणबीर को कॉन्ग्रैचुलेट कर रहे हैं. लेकिन हैरानी की बात ये है कि कपल की गुड न्यूज के साथ ही जेठालाल और करण जौहर की फोटो भी वायरल हो रही हैं.

गुडन्यूज पर सोशल मीडिया में छाए करण जौहर

समझ नहीं आया क्यों... तो चलिए आपको बताते हैं. इस गुड न्यूज के बाद से आलिया रणबीर सोशल मीडिया पर छा गए हैं. रणबीर का नाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है. लेकिन इस खुशखबर के अलावा रणबीर कपूर का नाम ट्विटर पर ट्रेंड करने की एक और वजह है. अब सोशल मीडिया की दुनिया है, तो हर नए और उभरते किस्से के साथ कुछ नया ना हो तो कैसे चलेगा. रणबीर-आलिया की बेटी हुई, तो लोगों को मीम्स याद आ गए. यूजर्स ने तमाम तरह की फनी कंटेंट बनाने शुरू कर दिए. लोगों को इस मामले में जेठालाल से लेकर करण जौहर तक याद आ गए. वहीं पिछले दिनों वायरल हुआ टाइगर श्रॉफ का डायलॉग तक याद आ गया.

एक यूजर ने आलिया रणबीर की फोटो पोस्ट कर लिखा- करण जौहर पहले से ही दोनों की बेटी के लॉन्च करने के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया है. वहीं एक और यूजर ने लिखा- देवा रे स्टार किड का बंदोबस्त हो गया. एक फैन ने टाइगर श्रॉफ के डायलॉग को मॉडिफाय कर के लिखा- छोटी बच्ची आ गई है. वहीं दूसरे यूजर को जेठालाल याद आ गए और फोटो पोस्ट कर लिखा 6 महीना 23 दिन में बच्ची आ गई.

यहां देखें ट्वीट्स...

Ranbir Kapoor and Alia Bhatt blessed with a baby girl pic.twitter.com/ymgebFV8nh — D Jay (@djaywalebabu) November 6, 2022

*After meeting Alia-Ranbir’s baby girl*



Karan Johar : pic.twitter.com/zeIaOqzNHy — JustSurajJokes (@JustSurajJokes) November 6, 2022

ranbir & alia fans rn : pic.twitter.com/czN5BRVzpa — simp (@jhonkahawaka) November 6, 2022

#AliaBhatt & Ranbir Kapoor become parents to a baby girl*



Dharma production : pic.twitter.com/0vUd7UXFTt — Pranjul Sharma 🌸 (@pranjultweet) November 6, 2022

When you get to know alia delivered baby in just 7 months pic.twitter.com/bfhiZx3vnE — Chai Kadak ☕ (@Chai_n_love) November 6, 2022

Wedding date: 18th April’22

Baby delivered: 6th November’22



It’s only 6 months and 23 days only..



yeh calculation theek nhi Beth rha hai.. 🤔😂🤣#RanbirKapoor #AliaBhatt #babygirl pic.twitter.com/I7FyKf6us0 — Nk (@Nk49900226) November 6, 2022

अब करण जौहर तो वैसे भी क्लाउड नाइन पर हैं. फिल्ममेकर वैसे भी आलिया से खास बॉन्ड शेयर करते हैं. उन्होंने खुद फोटो पोस्ट कर खुद को आलिया और रणबीर की बेबी का नाना बताया है. ऐसे में अगर वो नातिन के लिए कुछ करते भी हैं, तो क्या बुरा है. परिवार है तो प्यार होना ही है. आलिया रणबीर को मम्मी-पापा बनने की बधाई.