Alia Bhatt pregnancy: आलिया भट्ट की प्रेग्नेंसी को भी नहीं छोड़ा, वायरल हुए फनी मीम्स, रणबीर कपूर के लिए मजे

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं. दोनों की जिंदगी में नन्हा मेहमान आने वाला है. इस बात का ऐलान आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर सोमवार को किया था. आलिया ने अस्पताल में सोनोग्राफी करवाते हुए फोटो शेयर की थी. इस फोटो में रणबीर कपूर उनके साथ बैठे थे. पोस्ट के कैप्शन में आलिया ने लिखा कि उनका बच्चा जल्द ही आ रहा है.

वायरल हुए मजेदार मीम्स

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की इस खुशी भरी फोटो को वायरल होते देर नहीं लगी. चंद मिनटों में देशभर में दोनों ट्रेंड कर रहे थे और हर तरफ आलिया की प्रेग्नेंसी पर चर्चा हो रही थी. फैंस दोनों की खुशी में खुश थे, तो ट्रोल्स दोनों को जज कर रहे थे. लेकिन हमेशा की तरह यह दिन सबसे अच्छा मीमर्स के लिए रहा. आलिया और रणबीर के ऊपर ढेरों मीम्स बनाए गए, जिन्होंने लोगों को खूब हंसाया.

मीमर्स ने दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ को भी नहीं छोड़ा. आलिया और रणबीर के साथ दोनों एक्ट्रेसेज से भी चुटकी ली गई. मीमर्स ने रणबीर कपूर को हार्दिक पांड्या से भी फास्ट बताया तो कुछ ने तैमूर के फेम पर आंच आने की बात की. एक से बढ़कर एक फनी मीम सोशल मीडिया पर देखने को मिले. कुछ बेस्ट मीम्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, डालिए इनपर एक नजर.

After #AliaBhatt pregnancy news! Deepika to Ranveer : pic.twitter.com/3H0XOskLPd

#AliaBhatt pregnant into 2 months of marriage Meanwhile: pic.twitter.com/XAKrwQkbky

Other Bollywood couples to Ranbeer Kapoor. #AliaBhatt pic.twitter.com/tQ2mT0cXq1

Meanwhile Viral Bhayani and Filmfare outside #AliaBhatt house focusing on her belly: pic.twitter.com/2Btte4jAVx