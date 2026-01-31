रणबीर से रिश्ते पर उठते हैं सवाल, ट्रोल्स से आलिया परेशान? बोलीं- हम 7 साल से...

अप्रैल 2022 में बॉलीवुड कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने मुंबई स्थित अपने घर में शादी रचाई थी. इंटीमेट सेरेमनी में हुई इस शादी में दोनों के परिवार और करीबी दोस्त पहुंचे थे. यह शादी दोनों के फैंस के लिए खुशी का मौका थी. लेकिन कपल का रिश्ता सालों से पब्लिक में सवालों के दायरे में रहा है. आलिया की पति रणबीर कपूर के लिए कही गई बातें अक्सर ऑनलाइन ट्रोलिंग का कारण बन जाती हैं, जिससे आलोचकों को उनके वैवाहिक जीवन पर अटकलें लगाने का मौका मिल जाता है. हालांकि आलिया ने हाल ही में ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया और साफ किया कि कपल को ऑनलाइन बातों से फर्क नहीं पड़ता.

रणबीर को लेकर आलिया ने कही बात

Esquire इंडिया को दिए इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर संग अपने रिश्ते के इर्द-गिर्द लगातार हो रहे शोर-शराबे पर बात की. उन्होंने कहा, 'शोर हम तक नहीं पहुंचता, क्योंकि यह असली नहीं है. वे सिर्फ तीन-चार सेकंड या सात सेकंड की चीजों पर रिएक्शन दे रहे हैं जो वे देखते हैं. हम सात साल से साथ हैं. यह उन सेकंड्स से कहीं ज्यादा है जिन पर लोग कमेंट कर रहे हैं.' एक्ट्रेस ने आगे कहा कि वे और रणबीर कभी-कभी उनके बारे में बने मीम्स पर हंसते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें उनपर असर नहीं करतीं.

आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, 'परेशानी का 'प' भी हमारी जिंदगी में नहीं घुसता. अगर आप पचास लोग भरे कमरे में हैं, तो शायद सिर्फ चार लोग ही आपकी परवाह करते हैं. बाकी लोग बुरी बातें सोच सकते हैं, लेकिन आप उन्हें सुन नहीं सकते.' एक्ट्रेस ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऑनलाइन ट्रोलिंग का उनकी पर्सनल लाइफ पर कोई असर नहीं होता. उन्होंने आगे कहा, 'क्या मेरी हकीकत बदल रही है? नहीं. क्या मेरे परिवार का डायनेमिक बदल रहा है? बिल्कुल नहीं. क्या मैं अपना सपना जी रही हूं? हां. क्या मैं हर रोज कृतज्ञ दिल से सोती हूं? सौ प्रतिशत.'

पति के साथ महसूस होता है सुरक्षित

आलिया भट्ट ने रणबीर के साथ महसूस होने वाली सुरक्षा की भावना के बारे में भी बात की और कहा कि उन्हें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं लगती. एक्ट्रेस ने कहा, 'जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारा सबसे मजबूत इंस्टिंक्ट सर्वाइवल होता है और परिवार के आसपास वह इंस्टिंक्ट नरम हो जाता है. आपको बस लगता है कि सब ठीक है. समय आसानी से बीतता है. आपको सुरक्षित महसूस होता है. जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज सुरक्षित होना है. और मेरे लिए उनसे ज्यादा सुरक्षित जगह कहीं नहीं है.'

प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आलिया भट्ट को जल्द ही पति रणबीर कपूर संग डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म में देखा जाएगा. दोनों मिलकर फिल्म 'लव एंड वॉर' में काम कर रहे हैं. इसमें उनके साथ विक्की कौशल भी हैं.

