गुड्डू भैया का भौकाल! अली फजल ने दिखाई मिर्जापुर फिल्म की पहली झलक, क्रेजी हुए फैंस

वेब सीरीज मिर्जापुर के फैंस के लिए एक बड़ी अपडेट है. मिर्जापुर सीरीज की सक्सेस को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का ऐलान किया था. अब खबर है कि फिल्म की शूटिंग बहुत हद तक पूरी हो चुकी है. मिर्जापुर का एक अलग फैन बेस है, जो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. गुड्डू भैया का किरदार निभाने वाले अली फजल ने भी फिल्म की एक झलक दिखा दी है.

मिर्जापुर फिल्म की पहली झलक

एक्टर अली फजल ने सोशल मीडिया पर एक 'बिहाइंड द सीन्स' वीडियो शेयर कर फिल्म की शूटिंग की झलक दिखाई है. वीडियो में अली फजल अपने मशहूर किरदार गुड्डू भैया के लुक में नजर आ रहे हैं. उनका हाव-भाव और खासतौर पर चलने का अंदाज बिल्कुल किरदार जैसा है. वो सेट पर घूमते हुए आसपास मौजूद लोगों से ऊंचे और दबदबे वाले अंदाज में दिखाई देते हैं.

वीडियो के बैकग्राउंड में संजय दत्त की 1993 में आई मशहूर फिल्म 'खलनायक' का गाना 'नायक नहीं खलनायक हूं मैं' चल रहा है. हालांकि गाना पूरा नहीं, बल्कि ये खास लाइन सुनाई देती हैं- कितने खिलौनों से खेला है तू, अफसोस फिर भी अकेला है तू.

पोस्ट के कैप्शन में अली ने जैसलमेर और जोधपुर के लोगों का धन्यवाद किया है, जिन्होंने शूटिंग के दौरान पूरी टीम को घर जैसा महसूस कराया. उन्होंने लिखा- मिर्जापुर: द फिल्म. शूटिंग जारी है. राजस्थान शेड्यूल. जैसलमेर और जोधपुर का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें ढेर सारा प्यार और मेहमाननवाजी दी. आपने हमें अपना ही समझा. उन सभी होटलों का भी शुक्रिया, जिन्होंने हमें घर से दूर रहते हुए भी घर जैसा एहसास दिया. खम्माघणी, और सबसे भी मिलाना बै आपको. पूरी पलटन खेल रही है.

वीडियो के अंत में लिखा दिखाई देता है- मिर्जापुर: द फिल्म की शूटिंग हो रही है.

फैंस हुए एक्साइटेड

अली का पर्दे के पीछे का ये वीडियो फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी एक्साइटेड हो गए हैं. अपनी उत्सुकता शेयर करते हुए कह रहे हैं कि कब तक इंतजार कराओगे. वहीं अली की वॉक को देख यूजर्स का कहना है कि- गुड्डू भैया का ये आइकॉनिक वॉक तो शानदार है. इंतजार रहेगा.

मिर्जापुर का पहला एपिसोड 16 नवंबर 2018 को रिलीज हुआ था और तब से दर्शकों को इसके किरदारों से खास लगाव हो गया. गुरमीत सिंह के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में अली फजल के साथ पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी, दिव्येंदु शर्मा, जितेंद्र कुमार, रसिका दुग्गल, रवि किशन, श्वेता त्रिपाठी और सोनल चौहान जैसे कलाकार नजर आएंगे.

