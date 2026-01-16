scorecardresearch
 
'धुरंधर 2' में अक्षय खन्ना के रोल पर लगा सस्पेंस हटा! फिल्म की शूटिंग और ट्रेलर को लेकर आया बड़ा अपडेट

आदित्य धर ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर के सीक्वल पर पोस्ट-प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया है. सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना होंगे या नहीं? इस पर अब अपडेट आया है.

'धुरंधर 2' में होंगे अक्षय खन्ना (Credit: Insagram/smriti.schauhan)
रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के बाद अब हर किसी की नजरें इसके सीक्वल यानी 'धुरंधर 2' पर टिकी हैं. हाल ही में फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें उड़ रही थीं कि अक्षय खन्ना कुछ नए सीन्स की शूटिंग के लिए दोबारा सेट पर लौट आए हैं. अब इस पर बड़ा अपडेट आया है. 

ताजा जानकारी के मुताबिक, अक्षय खन्ना फिल्म का हिस्सा तो हैं, लेकिन वे फिलहाल कोई नई शूटिंग नहीं कर रहे हैं. फैंस के बीच मचे इस शोर के बीच फिल्म की रिलीज और ट्रेलर को लेकर भी बड़े अपडेट सामने आए हैं.

क्या धुरंधर के पार्ट 2 में होंगे अक्षय?
पिंकविला की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय खन्ना के 'धुरंधर 2' के सेट पर दोबारा जुड़ने की खबरें महज एक अफवाह हैं. सोर्स ने बताया, 'अक्षय खन्ना एक्टर इस समय किसी भी नए सीन की शूटिंग नहीं कर रहे हैं. फिल्म में उनका रोल जरूर है, लेकिन वह मुख्य रूप से फ्लैशबैक सीन तक ही सीमित रहेगी. इन सीन्स की शूटिंग फिल्म के शुरुआती शेड्यूल के दौरान ही पूरी कर ली गई थी.' यानी अक्षय का काम पहले ही खत्म हो चुका है और अब उनके हिस्से का कोई एक्स्ट्रा शूट प्लान नहीं है.

ट्रेलर और पोस्ट-प्रोडक्शन का काम तेज
फिल्म अब अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यानी पोस्ट-प्रोडक्शन फेज में पहुंच चुकी है. डायरेक्टर आदित्य धर इस समय फिल्म के ट्रेलर को फाइनल टच देने में बिजी हैं. मेकर्स का प्लान है कि फरवरी के अंत तक फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर दर्शकों के सामने पेश कर दिया जाए. अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि आदित्य एक ऐसा ट्रेलर तैयार करना चाहते हैं जो पहले पार्ट की तरह ही प्रभावशाली हो और दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दे.

म्यूजिक और रिलीज डेट की तैयारी
विजुअल्स के साथ-साथ फिल्म के साउंड पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. शशवत सचदेव ने फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर पर काम करना शुरू कर दिया है. मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म का म्यूजिक और साउंड क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की हो. टीम 19 मार्च 2026 को फिल्म को सिनेमाघरों में उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है. 

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का जलवा
बता दें कि 'धुरंधर' का पहला पार्ट 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म 2025 की सबसे बड़ी हिट साबित हुई. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 869 करोड़ रुपये की कमाई कर ली, जबकि वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 1300 करोड़ तक पहुंच गई है. पहले पार्ट की जबरदस्त कामयाबी ने ही सीक्वल के लिए दर्शकों के बीच भारी एक्साइटमेंट पैदा कर दी है.

