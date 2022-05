अक्षय कुमार को पसंद आई कश्मीर फाइल्स, डायरेक्टर बोले- ऐसा कहना उनकी मजबूरी

अक्षय कुमार अपनी फिल्म पृथ्वीराज को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. फिल्म का ट्रेलर 9 मई को रिलीज हुआ है. हालांकि अक्षय तारीफें दूसरी फिल्मों की कर रहे हैं. कुछ समय पहले अक्षय कुमार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की थी. इस फिल्म को लेकर अक्षय कुमार ने ट्वीट किया था. ट्वीट में उन्होंने फिल्म के साथ-साथ एक्टर अनुपम खेर की तारीफ में भी बातें लिखी थीं. लेकिन लगता है कि डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को अक्षय की तारीफ रास नहीं आई है.

विवेक को अक्षय की तारीफ लगी नकली

खबर है कि एक चैट शो में द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अक्षय के रिएक्शन को नकली और मजबूरी में कही तारीफ बताया है. वीजे रौनक के साथ बातचीत में विवेक ने कहा, 'वो तो मजबूरी में क्या बोलेगा आदमी जब 100 लोग खड़े होकर सवाल उठाएंगे कि आपकी फिल्म नहीं चली और वो चल गई. क्या बोल सकते हैं? वो तो हम एक फंक्शन में थे भोपाल में तो बोलना पड़ गया.'

विवेक ने यह भी कहा कि अक्षय कुमार की तारीफ सिर्फ स्टेज तक सीमित थी. उन्होंने कहा, 'पीछे कोई नहीं बोलता.' बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार और विवेक अग्निहोत्री मार्च के महीने में एक इवेंट में मिले थे. ऐसे में अक्षय ने उनकी फिल्म पर अपने विचार रखे थे. अक्षय ने कहा था कि विवेक की फिल्म देशभर में छा गई है. इसका एक वीडियो भी सामने आया था.

अक्षय का वीडियो वायरल

वीडियो में अक्षय कुमार को कहते सुना जा सकता है, 'विवेक जी की फिल्म ने हमारे देश के बहुत बड़े और दर्दनाक सच को सामने रखा है. ये फिल्म ऐसी वेव बनकर आई है, जिसने सबको झकझोर दिया है. वो अलग बात है कि मेरी पिक्चर को भी डुबो दिया.' विवेक अग्निहोत्री ने अक्षय कुमार के इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए उन्हें शुक्रिया कहा था.

Thanks @akshaykumar for your appreciation for #TheKashmirFiles. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/9fMnisdDzR