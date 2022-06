ओटीटी या थिएटर्स, कहां रिलीज होगी Akshay Kumar की 'राम सेतु'? जानिए नया अपडेट

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की अपकमिंग फिल्म 'राम सेतु' (Ram Setu ) को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 'राम सेतु' सिनेमाघरों में रिलीज ना करके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. पर असल में सच वो नहीं है जो सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है. आइये जानते हैं कि फिल्म को लेकर अपडेट क्या है.

सिनेमाघरों में रिलीज होगी 'राम सेतु'

खिलाड़ी कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज और बच्चन पांडे से काफी उम्मीदें लगाई जा रही थीं. पर ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औधें मुंह गिरी हुई दिखाई दीं. अक्षय की बैक टू बैक दोनों फिल्में फ्लॉप साबित हुईं, जिसके बाद कहा जाने लगा कि अब 'राम सेतु' को सिनेमाघरों में रिलीज ना करके, ओटीटी पर रिलीज किया जायेगा.

'RAM SETU': IN CINEMAS, *NOT* OTT... #RamSetu - starring #AkshayKumar - will release in *cinemas*, NOT on any digital platform, as speculated on social media... “#RamSetu will celebrate #Diwali 2022 in theatres, as committed," producer #VikramMalhotra sets the record straight. pic.twitter.com/YbI6IvkPJb