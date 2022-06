Khatron Ke Khiladi 12 का हिस्सा नहीं होंगे मुनव्वर फारूकी, भारी मन से बताई शो में ना आने की वजह

स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui), कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का शो लॉक अप जीतने के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. मुनव्वर ने लॉक अप में रहते हुए फैंस पर अपना ऐसा जादू चलाया कि लोग उन्हें KKK12 में देखने की डिमांड करने लगे. फैंस को उम्मीद थी कि कंगना का शो करने के बाद वो रोहित शेट्टी के शो में नजर आने वाले हैं. पर अब ऐसा नहीं हो पायेगा.

KKK12 में नहीं दिखेंगे मुनव्वर

मुनव्वर फारूकी के फैंस के लिये एक निराश करने वाली खबर है. अगर आप ये आस लगाये बैठे हैं कि मुनव्वर आपको खतरों के खिलाड़ी 12 में नजर आने वाले हैं, तो अफसोस अब वो इस शो में नजर नहीं आने वाले हैं. मुनव्वर खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 (Khatron Ke Khiladi 12) का हिस्सा नहीं होंगे. इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि खुद मुनव्वर फारूकी ने किया है.

Doston, kuch reasons ki wajah se mai nahi hissa ban paunga KKK ka



Im really sorry, yakeen mano mera bahot mann tha 💔 lekin kismat ko kuch manzur hai, aap sab disappoint ho, lekin nahi ja pane ka muje bhi bura lag raha hai…



Entertainment aata rahega

Need some time alone. 🙏🏼