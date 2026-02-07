सलमान संग होगा अक्षय कुमार का क्लैश? फिल्म 'भूत बंगला' की बदली गई रिलीज डेट

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार प्रियदर्शन की सुपरहिट जोड़ी पूरे 10 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं. हालांकि ये दोनों एक नहीं बल्कि तीन बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे. जिसमें 'हैवान', 'हेरा फेरी 3' और 'भूत बंगला' शामिल हैं. सबसे पहले भूत बंगला रिलीज होगी, जिसकी रिलीज डेट सामने आ गई है.

'भूत बंगला' सबसे पहले 15 मई 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी और इसकी तैयारियां भी जोरों पर थीं. मगर अब मेकर्स ने इसकी नई रिलीज डेट की घोषणा कर दी है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

बालाजी मोशन पिक्चर्स की आने वाली फिल्म भूत बंगला की रिलीज डेट बदल दी गई है. पहले यह फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे पहले लाते हुए 10 अप्रैल 2026 को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा.

रिलीज डेट आगे-पीछे करने के पीछे मेकर्स की कोशिश यही है कि फिल्म को ऐसा थिएट्रिकल समय मिले, जब बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा भीड़ न हो. इसी सोच के साथ अक्षय कुमार भी यह ध्यान रखते हैं कि उनकी हर फिल्म को सिनेमाघरों में सही और पूरा समय मिले, ताकि दर्शक आराम से फिल्म देख सकें और उसकी बॉक्स ऑफिस जर्नी को फॉलो कर सकें.

Bhooth Bangla ka countdown rewind! ⏪

15 May ❌

10 April ✅

Milte hain theatres mein 🎬#BhoothBangla pic.twitter.com/HTvrb5dFMa — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 7, 2026

अक्षय ने शेयर किया पोस्ट

अक्षय कुमार ने अपने एक्स अकाउंट से फिल्म का वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, 'भूत बंगला का काउंटडाउन फिर से शुरू करते हैं. फिल्म 25 मई को नहीं बल्कि 10 अप्रैल को रिलीज होगी. मिलते हैं थिएटर्स में.'

शेयर किए गए वीडियो में एक काली बिल्ली नजर आ रही है. डरावनी आंखों वाली ये बिल्ली कैलेंडर पर पंजा मार रही है. इसके बाद बिल्ली अप्रैल के महीने में कैलेंडर पर गिरे दूध को चाटती है, जहां पर 10 तारीख सामने आती है.

गलवान डालेगी फिल्म पर असर?

सबसे खास बात ये है कि अक्षय कुमार की फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है. लेकिन इसके सिर्फ एक हफ्ते बाद यानी 17 अप्रैल को सुपरस्टार सलमान खान की मचअवेटेड फिल्म बैटल ऑफ गलवान भी रिलीज होने वाली है. देखना दिलचस्प होगा कि एक हफ्ते के गैप में अक्षय की फिल्म क्या कमाल कर पाती है?



कौन-कौन आएगा नजर?

फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है, जबकि इसे अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने प्रोड्यूस किया है.

