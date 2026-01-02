scorecardresearch
 
फिल्म OMG 3 में इस हसीना ही हुई एंट्री, पहली बार अक्षय कुमार संग बनेगी जोड़ी

अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी 'ओह माय गॉड 3' के लिए साथ काम करने वाले हैं. अमित राय के डायरेक्शन में बन रही यह फिल्म अभी प्री-प्रोडक्शन में है और 2026 के बीच में इसकी शूटिंग शुरू होगी.

अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी (Photo: Social Media)
अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी (Photo: Social Media)

अक्षय कुमार की फिल्म 'ओह माय गॉड' के दो पार्ट्स अब तक रिलीज हो चुके हैं. अब फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. इसमें अक्षय कुमार तो होंगे लेकिन उनके साथ 90 की दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक रानी मुखर्जी भी होंगी. इस फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू होगी. 

गौरतलब है कि ओह माय गॉड अक्षय कुमार की बेहतरीन फिल्मों में से एक है. दोनों ही पार्ट्स को ऑडियंस का जमकर प्यार मिला है. अब इसके तीसरे पार्ट को लेकर फैंस काफी एक्साइडेट हो गए हैं.

रानी मुखर्जी भी फिल्म से जुड़ी
दरअसल एक सूत्र ने पिंकविला को बताया कि OMG 3 सिर्फ एक और सीक्वल नहीं है. इसे एक बड़े लेवल के सिनेमैटिक इवेंट के तौर पर प्लान किया जा रहा है. सूत्र ने कहा, 'यह हाल के सालों की सबसे बड़ी कास्टिंग में से एक है. 'ओह माय गॉड' अक्षय कुमार की सबसे पसंदीदा फ्रेंचाइजी में से एक है, और रानी मुखर्जी के फिल्म से जुड़ने से यह और भी बड़ी हो गई है. उनकी मौजूदगी कहानी में बहुत ज्यादा गंभीरता और फ्रेशनेस लाएगी.' बता दें कि ये पहला मौका होगा जब पहली बार रानी और अक्षय साथ में स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे.

OMG और भी बड़ा और भी बेहतर
इस फिल्म में अक्षय कुमार डायरेक्टर अमित राय के साथ फिर से काम करेंगे. जिन्होंने OMG 2 को कमर्शियल सफलता दिलाई थी. पिछली फिल्मों में अंधविश्वास और सेक्स एजुकेशन जैसे मुद्दों पर बात की गई थी. वहीं OMG 3 कथित तौर पर इस दायरे को और भी आगे ले जाने की कोशिश कर रही है. फिल्म अभी प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है और उम्मीद है कि यह 2026 के मध्य तक फ्लोर पर आ जाएगी.

सोर्स ने आगे कहा, 'डायरेक्टर अमित राय ने एक ऐसी कहानी तैयार की है जो पिछले पार्ट्स से बड़ी, ज्यादा रिलेवेंट और असरदार है. अक्षय साफ थे कि OMG 3 को कहानी, भावनाओं से लेकर परफॉर्मेंस तक, हर मामले में बड़े लेवल पर होना चाहिए और रानी के फिल्म से जुड़ने से यह फिल्म और भी बड़ी हो गई है.'

OMG फ्रेंचाइजी की विरासत
'ओह माय गॉड' फ्रेंचाइजी की बात करें तो पहली फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी. इसमें परेश रावल एक नास्तिक के रोल में थे जो भूकंप से अपनी दुकान बर्बाद होने के बाद भगवान पर केस कर देते हैं. भगवान कृष्ण के रूप में अक्षय का किरदार उनके सबसे आइकॉनिक रोल्स में से एक है. 

इसके बाद साल 2023 में ओह माय गॉड 2 आई थी. फिल्म में भारतीय स्कूलों में सेक्स एजुकेशन की जरूरत पर एक बोल्ड स्टैंड लिया. पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम स्टारर इस फिल्म में अक्षय भगवान शिव के दूत के रूप में थे, और यह फिल्म एक बड़ी हिट थी.  अब फैंस को इसके तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है.

