धुरंधर की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना ने बढ़ाई फीस, छोड़ी दृश्यम 3, मनोज देसाई बोले- गलत किया

फिल्म धुरंधर की जबरदस्त सफलता ने अक्षय खन्ना के स्टारडम को बढ़ा दिया है. रहमान डकैत के रोल में उन्होंने जो उम्दा काम किया, उसकी हर किसी ने तारीफ की. अक्षय के स्वैग ने हर किसी को अपना मुरीद बनाया. फिल्म की सक्सेस का खुमार सबके सिर चढ़कर बोल रहा था. इस बीच खबर आई कि एक्टर ने फिल्म दृश्यम 3 के लिए अपनी फीस में बढ़ोतरी की है. जानकारी के मुताबिक, वो फिल्म के लिए 21 करोड़ मांग रहे थे. हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई.
अक्षय का फीस बढ़ाना गलत?
नतीजा ये हुआ कि फीस और क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से एक्टर ने फिल्म छोड़ दी. धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय खन्ना के यूं फीस बढ़ाने को फिल्म एग्जिबिटर मनोज देसाई ने गलत फैसला कहा है. बॉलीवुड हंगामा संग बातचीत में मनोज देसाई ने कहा- जानकारी मिली कि धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय खन्ना जी ने अपनी फीस बढ़ाई. जिसकी वजह से वो फिल्म दृश्यम 3 से बाहर हुए. जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था. जब भी किसी स्टार को सक्सेस मिलती है- भले ही वो 3-4 मिनट के गाने के जरिए हो- उन्हें थोड़ा शांत रहने और ठहरने की जरूरत है. ये मेरी सोच है. यकीनन ही अक्षय खुद में मास्टर हैं, जो वो चाहे कर सकते हैं.
मनोज देसाई का मानना है कि धुरंधर की सफलता ने रणवीर को टॉप स्टार्स की लिस्ट में खड़ा कर दिया है. वो कहते हैं- ऐसी फिल्म में काम कर आप नंबर 1 बनते हैं, आप किंग बनते हैं. अगर जब सब ठीक चल रहा है तो आपको आगे भी सही फैसले लेने होंगे. अगली फिल्म काफी सोच समझकर चुननी होगी. अपने रोल को देखो, कहानी को देखो, डॉयलॉग देखो. ये हर एक्टर पर अप्लाई होता है. अभी धुरंधर आउटस्टैंडिंग है. इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूं.
मनोज देसाई के मुताबिक, धुरंधर की सफलता के पीछे एग्रेसिव प्रमोशन और म्यूजिक ने अहम भूमिका निभाई है. वो कहते हैं- ये एडवरटाइजिंग की ताकत है. जो ऐसे प्रमोशन में खुद को इंवेस्ट करता है, उसे रिजल्ट मिलता है. धुरंधर की टीम ने काफी मेहनत की. खासतौर पर यूट्यूब पर अक्षय खन्ना का गाना बड़ा हिट हुआ. मनोज देसाई ने बताया कि उन्होंने अभी तक धुरंधर नहीं देखी है.
मालूम हो, धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर आंधी बनकर गरजी है. इसने वर्ल्डवाइड मार्केट में 1200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है. फिल्म की सक्सेस से पूरी स्टारकास्ट और डायरेक्टर आदित्य धर खुश हैं.