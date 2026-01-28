'मेरे पास शब्द नहीं...' अजित पवार के निधन से दुखी कंगना रनौत, सदमे में रितेश देशमुख

28 जनवरी की सुबह राजनीतिक जगत से चौंकाने वाली खबर सामने आई. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और कद्दावर नेता अजित पवार का निधन हो गया है. बारामती में उनका विमान क्रैश हुआ. प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है. सोशल मीडिया और राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ रही है.
कंगना रनौत ने जताया शोक
एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अजित के आकस्मिक हुए निधन पर हैरानी जताई है. एक्ट्रेस को संसद में प्रेस ने घेरा. उनसे अजित पवार के निधन पर सवाल हुआ. इस दौरान कंगना हैरान-परेशान सी नजर आईं. कंगना रनौत ने कहा- हे भगवान, ये काफी भयानक है. ये खौफनाक खबर है. मुझे माफ करें, अभी तो सुबह हम लोग काफी जल्दबाजी में आते हैं... मेरे पास इस बारे में कुछ भी कहने को नहीं है. कंगना ने कहा कि वो अपने इमोशंस को समेटकर अजित पवार के निधन पर बयान देंगी.
रितेश देशमुख ने भी अजित पवार के निधन पर दुख जताया है. एक्टर ने इंस्टा स्टोरी पर इमोशनल पोस्ट लिखा. उन्होंने बताया कि अजित दादा के प्लैश क्रैश में हुई मौत की खबर ने उन्हें तोड़ दिया है. वो महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता थे. नॉन परफॉर्मेंस को लेकर उनका जीरो-टोलरेंस एटीट्यूड था. वो एक्सीलेंस की तरफ पुश करते थे. उनका काम इंस्पायर करता था. महाराष्ट्र की जनता उन्हें बेहद प्यार करती थी. वो कभी अपने शब्दों को दबाते नहीं थे. उनकी इंटेलीजेंस का कोई मैच नहीं था. उनका यूं अचानक दुनिया को छोड़ जाना बड़ी क्षति है. उनकी उदारता के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा. उनकी जगह को कभी नहीं भरा जा सकता. जब भी उनसे मिला हमारे बीच अनगिनत बातें हुईं. पवार फैमिली के प्रति मेरी संवेदनाएं.
पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने अजित के निधन पर दुख जताया है. सिंगर राहुल वैद्य ने भी अजित पवार संग इंस्टा पर फोटो शेयर कर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. अनुपम खेर ने ट्वीट कर लिखा- अजित दादा के निधन की खबर सुनकर शॉक्ड हूं. जब भी उनसे मिलता था वो बेहद सरल और विनम्र रहते थे. उनके परिवार को मेरी संवेदनाएं, ओम शांति.
कैसे हुआ विमान हादसा?
विमान हादसा बारामती में हुआ है. शरद पवार जिस चार्टर्ड प्लेन में सवार थे, वो बारामती में लैंडिंग की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान ये दुखद घटना हुई. DGCA (नागर विमानन महानिदेशालय) के मुताबिक, विमान में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें 3 यात्री और 2 क्रू मेंबर शामिल थे. प्लेन में अजित पवार, उनके एक पीएसओ और एक अटेंडेंट मौजूद थे. वहीं क्रू में पायलट-इन-कमांड (PIC) और फर्स्ट ऑफिसर (FO) भी सवार थे.