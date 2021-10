Into the Wild Trailer: Bear Grylls के इलाके में अजय देवगन, बोले- ये कोई खेल नहीं है ब्रो

बॉलीवुड के एक्शन हीरो अजय देवगन पॉपुलर शो Into The Wild with Bear Grylls में नजर आएंगे. शो के नए एपिसोड का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें अजय देवगन और बेयर ग्रिल्स संग खतरों से लड़ते हुए रोमांच और एडवेंचर से भरी जर्नी के लिए निकलेंगे. इस एपिसोड को डिस्कवरी प्लस पर 22 अक्टूबर को टेलीकास्ट किया जाएगा.

अजय देवगन ने बेयर ग्रिल्स के शो में मचाया धमाल

ट्रेलर को शेयर करते हुए अजय देवगन ने सोशल मीडिया में लिखा- जब तक तुम जाओगे तब तक नहीं तुम्हें पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने किया. बेयर ग्रिल्स के साथ हिंद महासागर के निर्जन द्वीपों को एक्सपलोर किया, ये कोई खेल नहीं है भाई! हमारी Into The Wild में कभी ना भुलाए जाने वाली जर्नी की झलकियां. ये डिस्कवरी प्लस पर 22 अक्टूबर को प्रीमियर होगा और डिस्कवरी चैनल पर 25 अक्टूबर को.

ट्रेलर सामने आने के बाद फैंस के बीच इस एपिसोड को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है. ट्रेलर में अजय बेयर ग्रिल्स के साथ हिंद महासागर के जंगलों और समंदर की उफनती लहरों के बीच खतरों का सामना करते दिखे. दोनों समंदर में शार्क के बीच तैरते नजर आए. मालदीव के जंगलों में अजय देवगन बेयर ग्रिल्स के साथ संघर्ष करते दिखे. अजय देवगन का कहना है कि फैंस को ये एपिसोड देखकर मजा आने वाला है.

ये एपिसोड सितंबर के महीने में मालदीव में शूट किया गया था. मालदीव में अजय देवगन के साथ उनका बेटा युग और टीम मौजूद थी. ट्रेलर अजय देवगन की पावर पैक्ड फिल्मों की तरह धमाकेदार है. अजय देवगन वार्निंग देते हुए कहते हैं- ये कोई खेल नहीं है ब्रो. वहीं बेयर ग्रिल्स एक्टर को बताते हैं कि ये उनका इलाका है. शो में बेयर ग्रिल्स बॉलीवुड स्टार अजय देवगन से कैंडिंड बातचीत भी करते दिखेंगे. वे अजय की फैमिली, करियर और लाइफ के बारे में बात करेंगे.