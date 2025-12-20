'इक्कीस में अपना काम नहीं देख पाए धर्मेंद्र, वो मेरे सबसे फेवरेट', बोले अगस्त्य नंदा

फिल्ममेकर श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. इस साल 24 नवंबर को लेजेंडरी एक्टर का निधन हो गया था. ऐसे में डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि धर्मेंद्र के जाने के बाद फिल्म 'इक्कीस' में उनकी एक फोटो और एक लाइन डाली गई है, ताकि उनकी लेगेसी को सम्मान दिया जाए. मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बारे में बताया.

'इक्कीस' में धर्मेंद्र की लेगेसी को किया जाएगा सम्मानित

'इक्कीस' में धर्मेंद्र का असर उनके स्क्रीन टाइम से कहीं ज्यादा होगा. ये फिल्म इतिहास, कर्तव्य और बलिदान पर आधारित है, ऐसे में उनका रोल भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत हो जाता है. उनकी परफॉर्मेंस में वो गर्मजोशी और जिंदगी का एक्सपीरियंस झलकता है जो उनकी दशकों लंबी करियर की पहचान थी. राघवन कहते हैं कि ये रोल खुद धर्मेंद्र का ही नैचुरल एक्सटेंशन है, जो बिना मेहनत के, जमीन से जुड़ा और बहुत इंसानी.

अगस्त्य नंदा के लिए ये कनेक्शन और भी खास है. 'इक्कीस' उनके शुरुआती दिनों की फिल्मों में से एक है जिसमें वो इंडियन सिनेमा के इतने बड़े सितारे के साथ काम कर चुके थे. वो याद आज भी उनके दिल में बसी है. अगस्त्य ने कहा, 'हमारे साथ ज्यादा सीन नहीं थे, लेकिन जो थोड़ा वक्त साथ गुजारा वो कभी नहीं भूल सकता. पहली बार मिलने पर मैं घबरा रहा था. पता नहीं था कि कैसे इतने बड़े लेजेंड से बात की जाए, लेकिन धरम जी ने तुरंत सारी दूरी मिटा दी. उन्होंने कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि वो सीनियर हैं. दोस्त की तरह बात करते थे.'

धर्मेंद्र संग काम करने पर बोले अगस्त्य नंदा

अगस्त्य ने आगे ये भी बताया कि उन्हें धर्मेंद्र के बारे में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद आई. अक्सर पुराने एक्टर्स शॉट के बीच अपनी वैन में चले जाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र हमेशा सेट पर रहते, सब कुछ देखते, दिलचस्पी लेते थे. उनकी मौजूदगी ने अगस्त्य के दिल को छुआ है. उन्होंने कहा, 'धरम जी हमेशा सेट पर मौजूद होते थे, इन्वॉल्व्ड रहते थे. फिल्म बनाने के प्रति इस तरह का प्यार देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है.'

फैंस को अब 'इक्कीस' देखते समय दिल में एक दर्द सा होता है. क्योंकि उनके फेवरेट धर्मेंद्र फिल्म का फाइनल कट देख नहीं पाए. ये बात उनके रोल को और भी भावुक बना देती है. इस बात पर अगस्त्य ने कहा, 'बहुत दुख की बात है, वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं देख पाए. वो इतनी प्यारी है. फिल्म में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट धरम जी ही हैं.' बता दें कि फिल्म 'इक्कीस' में जयदीप अहलावत भी एक अहम रोल में हैं. ये फिल्म 1 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है.

