'धुरंधर 2' नहीं टलेगी! डायरेक्टर आदित्य धर ने किया कन्फर्म, मार्च में होगा धमाका

रिलीज के डेढ़ महीने बाद भी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस स्पाई थ्रिलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया और बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. फैंस फिल्म के पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 'धुरंधर 2', 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर रॉकिंग स्टार यश की 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' से होगी.

पोस्टपोन हो रही हैं धुरंधर 2

खबरें आ रही थीं कि 'धुरंधर 2' क्लैश से बचने के लिए पोस्टपोन होने वाली है. लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर ने फैंस को आश्वस्त किया है कि फिल्म में कोई देरी नहीं होगी. कई फैंस, जिन्होंने 'धुरंधर' को थिएटर में कई बार देखा है, इंस्टाग्राम पर डायरेक्टर को टैग करते हुए पहले पार्ट के लिए अपना प्यार जाहिर किया. ऐसे में आदित्य ने बताया कि पिक्चर पोस्टपोन नहीं हो रही है.

एक फैन ने लिखा, 'मुझे धुरंधर दूसरी बार थिएटर में देखे हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है और सच कहूं तो मैं अब भी इसे लेकर पूरी तरह ऑब्सेस्ड हूं. आज भी बार-बार इसे देखने का मन करता है. आप सच में GOAT डायरेक्टर हैं, धुरंधर 2 का इंतजार नहीं हो रहा. भारत ऐसे निर्देशक को पाकर धन्य है.' आदित्य धर ने इस स्टोरी को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर री-पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'बहुत प्यारा. धन्यवाद. 19 मार्च को सिनेमाघरों में मिलते हैं.'

आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर', 1999 के IC-814 विमान अपहरण, 2001 के भारतीय संसद हमले और 2008 के मुंबई आतंकी हमलों जैसे असल जिंदगी की पॉलिटिकल घटनाओं से प्रेरित है. सीक्वल में रणवीर सिंह के किरदार हमजा अली मजहरी की बैकस्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें लियारी में उसके गुप्त आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन को पूरा होते दिखाया जाएगा. फिल्म में अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और राकेश बेदी सहित कई अन्य कलाकार भी नजर आएंगे.

'टॉक्सिक' की बात करें तो ये एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है. इसमें यश के साथ रुक्मिणी वसंत, नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर जैसे कलाकार शामिल हैं. यह फिल्म 'केजीएफ: चैप्टर 2' की जबरदस्त सफलता के बाद यश की बड़े पर्दे पर वापसी है. फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है.

