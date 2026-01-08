scorecardresearch
 
विक्की कौशल के बेटे का फिल्म 'उरी' से है खास कनेक्शन? फिल्म के डायरेक्टर ने लुटाया प्यार

आदित्य धर ने किया लुटाया विक्की कौशल के बेटे पर प्यार (Photo: Instagram/@adityadharfilms/@vickykaushal)
बॉलीवुड कपल विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने आखिरकार अपने बेटे के नाम का ऐलान कर दिया है. उन्होंने अपने न्यूबोर्न बेटे का नाम विहान कौशल रखा है. बच्चे के नाम का पता चलने के बाद विक्की के फैंस इस बात को नोटिस करने से खुद को रोक नहीं पाए कि उनके बेटे का नाम फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में उनके किरदार से मिलता-जुलता है. इस संयोग ने अब 'धुरंधर' डायरेक्टर अदित्य धर का भी ध्यान खींच लिया है.

विक्की के बेटे पर आदित्य ने बरसाया प्यार

विक्की और कटरीना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए अपने बेटे का नाम बताया. इस ऐलान ने तुरंत फैंस में हलचल मचा दी. कई यूजर्स ने तुरंत बच्चे के नाम को विक्की की 2019 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में उनके किरदार मेजर विहान सिंह शेरगिल से जोड़ दिया. इस पोस्ट पर मजाकिया अंदाज में अपना रिएक्शन देते हुए अदित्य धर ने कहा कि विक्की के लिए जीवन सचमुच फुल सर्कल हो चुका है. स्क्रीन पर विहान को जीवंत करने से लेकर अब असल जिंदगी में छोटे विहान को गोद में खिलाने तक. अदित्य ने कपल की इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अपने इमोशन्स शेयर किए.

आदित्य धर ने कमेंट में लिखा, 'बहुत-बहुत बधाई. मेरे विक्कू, स्क्रीन पर मेजर विहान शेरगिल को जन्म देने से लेकर अब छोटे विहान को अपनी बाहों में खिलाने तक, जीवन सचमुच फुल सर्कल हो चुका है. तीनों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद. आप दोनों अद्भुत पेरेंट्स बनने वाले हैं.'

यूजर्स ने भी संयोग पर किया कमेंट

डायरेक्टर अदित्य अकेले नहीं थे जिन्होंने इस कनेक्शन को नोटिस किया. विक्की कौशल के फैंस ने भी कमेंट सेक्शन में इस लिंक को उजागर किया. एक फैन ने लिखा, 'ये एक साथ जोश बढ़ाता है और दिल पिघला देता है.' दूसरे ने लिखा, 'बिल्कुल असंबंधित लेकिन विक्की का पहला बड़ा ब्रेक उरी था, जिसमें उनका किरदार विहान था. बहुत प्यारा.' एक यूजर ने नोट किया, 'जिस किरदार ने विक्की को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड दिलाया, वो अब उनके बेटे के रूप में जीवित रहेगा.' एक अन्य ने लिखा, 'सिंपल और अच्छा. लगता है उरी ने विक्की को बहुत कुछ दिया है, जिसमें उनके बेटे का नाम भी शामिल है.' एक और यूजर ने कमेंट किया, 'याद है नेहा धूपिया ने कहा था कि कटरीना उरी के दौरान विक्की का क्रश रही थीं. विक्की का किरदार उरी में विहान था.'

बुधवार, 7 जनवरी को विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने अपने बेटे की पहली झलक फैंस के साथ शेयर की थी. साथ ही बच्चे के नाम का खुलासा भी किया. फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, 'हमारी प्रकाश की किरण, विहान कौशल. प्रार्थनाएं सुन ली गईं. जीवन सुंदर है. हमारी दुनिया एक पल में बदल गई. शब्दों से परे कृतज्ञता.' विक्की और कटरीना के बेटे का जन्म 7 नवंबर 2025 को हुआ था. दोनों ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सिक्स सेंसेज फोर्ट बारवाड़ा में शादी की थी.

