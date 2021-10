राज कुंद्रा-शिल्पा शेट्टी पर बरसीं शर्लिन चोपड़ा, बोलीं- कंपलेन वापस लेने का डाल रहे थे दबाव

शर्लिन चोपड़ा राज कुंद्रा पोर्न केस मामले में राज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रही हैं.शर्लिन ने 14 अक्टूबर को अपनी लीगल टीम के साथ जुहू पुलिस स्टेशन राज और शिल्पा के खिलाफ कंपलेन करने पहुंची थीं. जहां शर्लिन ने मीडिया को अड्रेस करते हुए कई सारे राज का खुलासा किया था.

शर्लिन ने इस पर डिटेल में बात करते हुए आजतक को बताया, राज और शिल्पा ने शर्लिन को धोखे और बेइमानी से JL STREAM APP में काम करने के लिए प्रेरित किया था.

शर्लिन आगे कहती हैं, मार्च में भी उन्होंने पुलिस के पास शिकायत के लिए गई थीं, लेकिन उनपर दबाव बनाकर केस को विड्रॉ करवा दिया गया था. इसके बावजूद शर्लिन पर कुंद्रा जोड़ी ने मानहानि का दावा करते हुए 50 करोड़ का जुर्माना लगाया था.

Criminal Intimidation with threats to life.



Oct 18, 2021

Raj Kundra and Shilpa Shetty Kundra’s advocate sent a Defamation Notice to not only arm-twist me but also to intimidate & pressurise me to take back my Police Complaint dated 14.10.2021