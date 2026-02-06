T20 वर्ल्ड कप में इंडिया-पाक मैच पर एक्टर सुनील शेट्टी का रिएक्शन, बोले- मैं चाहूंगा कि...

अपकमिंग ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच खेलने को लेकर पाकिस्तान की ओर से बायकॉट की खबरें सामने आ रही हैं. ऐसे में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सुनील शेट्टी ने क्रिकेट जगत के सबसे बड़े मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी है. उनका ये स्टेटमेंट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

और पढ़ें

इस बात से तो सभी सहमत होंगे कि क्रिकेट फैंस के लिए भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा से ही इमोशंस और रोमांच का सैलाब लेकर आता है. ऐसे में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने का फैसला लिया है. इस पर बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की तरफ से पहला रिएक्शन आया है.



क्या कहा सुनील शेट्टी ने?

इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल के ससुर और एक्टर सुनील शेट्टी से मुंबई में जब पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करने की खबरों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रुख अपनाया. सुनील शेट्टी ने कहा, 'मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान श्रीलंका आए और भारत के खिलाफ मैच खेले. न खेलने से क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच बहुत अच्छी राइवलरी है, जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज.'

Advertisement

सुनील शेट्टी के बयान से साफ है कि वे खेल को राजनीति से दूर रखकर मैदान पर दोनों टीमों की भिड़ंत देखने के पक्ष में हैं. उनका मानना है कि बहिष्कार किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि मैदान पर मुकाबला होना चाहिए.

पाक पीएम ने किया ऐलान

बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप-ए का हाई-वोल्टेज मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है. हाल ही में पाकिस्तान में हुई कैबिनेट बैठक में पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, ' 'हमने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बहुत सोच-समझकर फैसला लिया है कि भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे. खेल का मैदान राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए. हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और यह एक उचित निर्णय है.'

भारतीय कप्तान ने क्या कहा?

वहीं जब पाकिस्तान के बायकॉट करने के बारे में टीम इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'हमारा माइंडसेट बिल्कुल साफ है. हमने खेलने के लिए मना नहीं किया है, उधर से मना किया गया है. ICC ने मैच का शेड्यूल तय किया है और हम खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हमारे टिकट बुक हैं और दिल्ली के बाद हम कोलंबो जा रहे हैं.'

---- समाप्त ----