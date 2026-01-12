आमिर खान को उन्हीं के ऑफिस से निकाला बाहर, सुनील ग्रोवर ने बांटा बोनस, प्रैंक ने चौंकाया

मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को उनके ही ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकाला गया. एक वीडियो सामने आया जहां उन्हें उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़कर बाहर ले जाते दिखाई दिए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ. इसके पीछे एक मजेदार कहानी है.

कई बार प्रमोशन के लिए बनाए गए छोटे-छोटे वीडियो पूरे शो या फिल्म से भी ज्यादा मजेदार निकल जाते हैं. कुछ ऐसा ही हो रहा है सुनील ग्रोवर और आमिर खान वाले इस नए वीडियो के साथ, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

क्लिप में आमिर खान की आने वाली प्रोडक्शन ‘हैप्पी पटेल’ के प्रमोशन के लिए बनाई गई है. वीडियो में सुनील ग्रोवर एक बार फिर आमिर खान की जबरदस्त मिमिक्री करते नजर आते हैं. इस बार मजाक एक लेवल और आगे चला जाता है. सुनील न सिर्फ वीर दास को बेवकूफ बना देते हैं, बल्कि असली आमिर खान को ही उनके ऑफिस से बाहर निकलवा देते हैं.

ऐसे खुलता है पूरा मजाक

वीडियो की शुरुआत होती है, जब वीर दास आमिर खान के ऑफिस में एंट्री करते हैं. अंदर कुर्सी पर बैठे हैं सुनील ग्रोवर, जो बिल्कुल आमिर खान की तरह कपड़े पहने हुए हैं और पूरी तरह उनके किरदार में घुसे हुए हैं. वीर को पहले थोड़ा शक होता है, जैसे उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही हो, लेकिन सुनील एक पल के लिए भी अपने किरदार से बाहर नहीं आते.

आमिर बने सुनील, वीर दास की जमकर तारीफ करते हैं. वो ‘हैप्पी पटेल’ फिल्म के लिए वीर को बधाई देते हैं, जो उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है और जिसमें वह खुद भी अहम रोल में हैं. सुनील कहते हैं- मुझे तुम पर बहुत गर्व है. क्या फिल्म बनाई है तुमने.

इसके बाद सुनील, अभी भी आमिर बने हुए, वीर को बोनस का चेक देते हैं और उनसे सीक्वल बनाने के लिए भी कहते हैं. वो बोलते हैं- मेरा एक्सपीरियंस है. अगर फिल्म सुपरहिट नहीं हुई तो मेरा नाम आमिर खान नहीं. ये ऑस्कर तक जाएगी. ये लो सीक्वल का चेक.

तभी होती है असली आमिर की एंट्री

सब कुछ नॉर्मल लग ही रहा होता है कि तभी असली आमिर खान ऑफिस में एंट्री करते हैं. वो थोड़ा चिढ़े हुए नजर आते हैं और पूछते हैं- ये कौन है? लेकिन वीर दास अब भी सुनील को ही असली आमिर मान रहे होते हैं. वो आमिर को पहचान ही नहीं पाते, उल्टा थप्पड़ पड़ने की नौबत तक आ जाती है. तभी सुनील आमिर की तरफ देखकर आराम से पूछते हैं- आप कौन हैं भाईसाहब?

कन्फ्यूजन तब चरम पर पहुंच जाता है, जब वीर दास आमिर की ओर इशारा करके कह देते हैं- ये सुनील ग्रोवर हैं. अब आमिर का पारा पूरी तरह चढ़ जाता है. वो सिक्योरिटी बुलाते हैं, लेकिन फेक आमिर यानी सुनील, सिक्योरिटी वालों को मोटे-मोटे चेक दिखाकर बहला लेते हैं. पूरी तरह कन्फ्यूज सिक्योरिटी गार्ड्स आखिरकार असली आमिर खान को ही ऑफिस से बाहर घसीट कर ले जाते हैं, और सुनील अंदर बैठे रह जाते हैं.

वीडियो यहीं खत्म होता है, और यही इसका सबसे परफेक्ट पंचलाइन बन जाता है.

