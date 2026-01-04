scorecardresearch
 
सलमान खान ने बिगाड़ा आमिर के बेटे का खेल, फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से जुड़ा है मामला

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' ने रिलीज से पहले ही दूसरी फिल्मों पर इसका असर डालना शुरू कर दिया है. इसका सीधा असर आमिर खान के बेटे जुनैद की फिल्म पर पड़ा है.

फिल्म मेरे रहो की रिलीज डेट बदली (Photo: Instagram/@saipallavi.senthamarai/@AKPPL_Official)
2026 बॉलीवुड के लिए एक बड़ा साल होने वाला है. जिसमें साउथ से लेकर नॉर्थ तक बड़े सितारों की फिल्में रिलीज होगी. इसमें साई पल्लवी और आमिर खान के बेटे जुनैद खान की रोमांटिक ड्रामा 'मेरे रहो' और सलमान खान की एक्शन फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' शामिल है. हालांकि अब फिल्म 'मेरे रहो' को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है.

गौरतलब है कि सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट सामने आने के बाद बी-टाउन में हलचल मची हुई है. एक के बाद एक कई फिल्मों की रिलीज डेट बदली जा रही है. आलिया भट्ट की स्पाई यूनिवर्स भी आगे बढ़ा दी गई है, अब इस लिस्ट में फिल्म 'मेरे रहो' का नाम भी शामिल हो गया है.

मेरे रहो की बदली गई रिलीज डेट 
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' अप्रैल में रिलीज होने के लिए तैयार है. एक सूत्र ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, 'हाल तक मेकर्स ने 'मेरे रहो' के लिए 24 अप्रैल को रिलीज डेट तय की थी. उन्हें लगा था कि यह फिल्म के सिनेमाघरों में आने के लिए सही समय होगा. लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि 'मेरे रहो' को जुलाई 2026 तक आगे बढ़ा दिया जाएगा.'

सूत्रों ने आगे कहा कि जुलाई 'मेरे रहो' जैसी फिल्म के लिए बेहतर मौका है. गर्मियों का समय फिल्म को अच्छे से चलने देगा, बिना त्योहारों और छुट्टियों की भीड़-भाड़ के रोमांटिक ड्रामा को बॉक्स ऑफिस पर बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी.

बता दें कि सलमान खान स्टारर फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, जबकि मई में 'राजा शिवाजी' और 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' जैसी फिल्में रिलीज़ होंगी. सूत्र ने बताया, 'प्रोड्यूसर्स ने फिल्म को कम भीड़भाड़ वाले समय में रिलीज करने के बारे में सोचा होगा.'

क्या है फिल्म की कहानी?
'मेरे रहो', जो 2011 की कोरियन फिल्म 'वन डे' का रीमेक है. इसकी शूटिंग बड़े पैमाने पर जापान में सपोरो में स्नो फेस्टिवल के दौरान की गई थी. 2024 की शुरुआत में हुए जापान शेड्यूल की तस्वीरें वायरल हो गई थीं, जिससे लोगों में शुरुआती एक्साइटमेंट बढ़ गया था. फिल्म को शुरू में जुलाई 2023 में 'एक दिन' वर्किंग टाइटल के तहत अनाउंस किया गया था और इसे पहले वैलेंटाइन डे 2025 को रिलीज करने की योजना थी, बाद में इसका नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर 'मेरे रहो' कर दिया गया. फिल्म मेरे रहो आमिर खान प्रोडक्शन की मूवी है. इसमें जुनैद खान और साई पल्लवी अहम रोल में हैं.

