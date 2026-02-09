लाहौर 1947 के लिए आमिर खान ने लॉक किया 'इंडिपेंडेंस वीक'! ऐलान कर बोले- काश, धरम जी देख पाते...

आमिर खान प्रोडक्शंस की मच-अवेटेड पीरियड ड्रामा फिल्म ‘लाहौर 1947’ कब रिलीज होगी, ये सवाल हर फैन के जहन में कौंध रहा था. लेकिन सब का इंतजार खत्म करते हए आमिर ने इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. ये फिल्म कब और कहां रिलीज होगी, हम आपको बताते हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?

लाहौर 1947 बड़े पर्दे पर 2026 के इंडिपेंडेंस वीक में रिलीज की जाएगी.इसकी रिलीज डेट 13 अगस्त की तय की गई है. फिल्म का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दर्शकों के बीच दस्तक देना, फैंस के एक्साइटमेंट लेवल को और भी हाई कर रहा है.

‘लाहौर 1947’ कई मायनों में खास मानी जा रही है. दरअसल, इस फिल्म के जरिए पहली बार आमिर खान, सनी देओल और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी एक साथ काम करेंगे. इससे पहले इन तीनों ने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया है. हालांकि सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी कई सुपरहिट फिल्मों के लिए जानी जाती रही है, ऐसे में इस नए कोलैब से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं.

धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए आमिर

लाहौर 1947 फिल्म को लेकर बात करते हुए आमिर खान भावुक भी हो गए. अपने बयान में उन्होंने कहा कि- ये धरमजी की सबसे पसंदीदा स्क्रिप्ट्स में से एक थी और मुझे बेहद खुशी होती अगर वो ये फिल्म देख पाते. आमिर खान का ये कहना जताता है कि उनका दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र से कितना गहरा लगाव था.

आपको याद होगा कि, सनी देओल-जूही चावला स्टारर यशराज फिल्म्स की 'डर' में पहले शाहरुख खान की जगह आमिर खान को कास्ट किए जाने की चर्चा थी, लेकिन एक्टर ने निगेटिव रोल होने की वजह से उसे करने से मना कर दिया था. इसके बाद कभी सनी-आमिर के साथ में फिल्म करने की बात नहीं बनी.

सनी और उनका बेटा करण होंगे फिल्म का हिस्सा

स्टारकास्ट की बात करें तो, फिल्म यहां भी बेहद खास मालूम पड़ती है. सनी देओल के साथ इस फिल्म में शबाना आजमी होंगी. वहीं लंबे समय बाद प्रीति जिंटा भी बड़े पर्दे पर दिखाई देंगी. लाहौर 1947 में सनी के बेटे करण देओल भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे. फिल्म का संगीत ए. आर. रहमान ने दिया है, जबकि इसके गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं, जो फिल्म को और भी खास बनाता है.

गदर 2 और बॉर्डर 2 जैसी हालिया ब्लॉकबस्टर सफलताओं के बाद ‘लाहौर 1947’ सनी देओल की अगली बड़ी फिल्म मानी जा रही है. पीरियड ड्रामा, दमदार कलाकारों और मजबूत तकनीकी टीम के साथ ये फिल्म 2026 की सबसे चर्चित रिलीज में से एक साबित हो सकती है.

