Laal Singh Chaddha के बाद Shah Rukh Khan की फिल्म पठान को बॉयकॉट कर रहे लोग, ट्रेंड हो रहा #BoycottPathan

Shah Rukh Khan Pathan: बॉलीवुड फिल्मों को बॉयकॉट करने का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है. हाल ही में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन को बॉयकॉट करने के बाद अब ट्विटर पर शाहरुख खान की फिल्म पठान को बॉयकॉट करने की बात की जा रही है. ट्विटर पर #BoycottPathan ट्रेंड हो रहा है.

शाहरुख की फिल्म को बॉयकॉट करने की बात

जी हां, आपने सही सुना. सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की पठान को भी बॉयकॉट (Boycott Pathan) करने का ट्रेंड शुरू हो गया है. ऐसे में शाहरुख खान की कमबैक फिल्म रिलीज से पहले ही मुश्किलों में पड़ती नजर आ रही है.

शाहरुख खान की फिल्म को लोग क्यों बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, इसका कोई कारण अभी तक साफ नहीं हुआ है. लेकिन कई यूजर्स इसकी वजह दीपिका पादुकोण के जेएनयू विजिट को बता रहे हैं.

क्या कह रहे यूजर्स?

एक यूजर ने बॉयकॉट पठान को ट्वीट करते हुए लिखा- नेक्स्ट मिशन..बॉयकॉट पठान.





एक दूसरे यूजर ने लिखा- मिशन स्टार्ट. #BoycottPathan.

Coming Soon #BoycottPathan after successful blockbusted by #BoycottLalSinghChaddha #Boycott_Lal_Singh_Chaddha https://t.co/8YKJvsTfPA