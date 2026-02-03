सफेद बाल-मूंछों में भी जवान दिख रहे अनिल कपूर, ट्रांसफॉर्मेशन देख हैरान फैन्स, बेटी सोनम ने किया रिएक्ट

अनिल कपूर की गिनती फिल्म इंडस्ट्री के उन एक्टर्स में होती है, जो 69 साल की उम्र में भी फिटेस की मिसाल देते हैं. उनकी फिजीक देखकर ऐसा लगता है मानो उनकी उम्र बढ़ने के बजाय घट रही है. वो दिन पर दिन जवां हो रहे हैं. उनकी किलर पर्सनैलिटी देखकर कोई नहीं कहेगा कि वो 69 साल के हैं. इंडस्ट्री में उनकी फिटनेस ने कईयों को इंस्पायर भी किया है.

अनिल कपूर का बदला लुक

लेकिन अनिल कपूर ने मंगलवार को अपनी एक पोस्ट से फैंस को चौंकाया है. उन्होंने इंस्टा पर एक फोटो पोस्ट की है जिसमें वो सफेद बाल-मूंछ में पोज दे रहे हैं. इस फोटो के जरिए एक्टर ने अपना ग्रे लुक दिखाने की कोशिश की है. लेकिन उनके सफेद बाल और मूंछ उनकी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं. एक बार को फैंस भी अनिल को सफेद बालों में देखकर हैरान हो गए हैं.

कैप्शन में एक्टर ने लिखा- कोई नहीं जानता आगे क्या होने वाला है... अनिल का ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैंस ने कमेंट में फायर और हार्ट इमोजी को बौछार की है.

सोनम कपूर ने पापा का इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख हार्ट, फायर इमोजी बनाई है. सिंगर दर्शन कुमार ने लिखा- वाह, झक्कास. सुधांशु पांडे, अनुपम खेर, वैभवी मर्चेंट को भी एक्टर का लुक भाया है. रितेश देशमुख ने लिखा- माइंड ब्लोइंग. आप कितने अच्छे लग रहे हो. फैंस ने भी अनिल के लुक पर प्यार लुटाया है. अनिल कपूर का ये लुक देख लोगों का मानना है उन्होंने किसी प्रोजेक्ट के लिए ग्रे हेयर किए हैं. अब एक्टर का ये प्रोजेक्ट क्या है, कब आएगा, इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई है.

लेकिन एक बात जरूर है ओल्ड मैन लुक में भी अनिल कपूर का स्वैग जबरदस्त है. फैंस का कहना है अनिल इंस्पिरेशन हैं. उनके बाल सफेद हो या ब्लैक, वो हर लुक में अपीलिंग लगते हैं. फैंस एक्टर के इस नए प्रोजेक्ट के लिए सुपर एक्साइटेड हैं. वर्कफ्रंट पर, अनिल की अपकमिंग फिल्म अल्फा और किंग हैं. इससे पहले वो वॉर 2 में नजर आए थे. फिल्मों के साथ एक्टर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव हैं.

