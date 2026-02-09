scorecardresearch
 
कनाडा की सड़कों पर गुजारी रातें-नौकरी कर किया गुजारा, 33 की उम्र में करोड़ों का मालिक है सिंगर, जीता है लैविश लाइफ

एपी ढिल्लों महज 33 की उम्र में टॉप सिंगर्स में अपनी जगह बना चुके हैं. वो लैविश लाइफ जीते हैं. मगर एक वक्त ऐसा था, जब उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. नौकरियां करके वो अपना गुजारा करते थे. एपी ढिल्लों ने अब फैंस संग अपनी जर्नी शेयर की है.

एपी ढिल्लों का छलका दर्द (Photo: Instagram @apdhillon)
सिंगर-रैप एपी ढिल्लों म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना नाम हैं. उनके गाने चार्टबीट में छाए रहते हैं. एपी ढिल्लों इस हफ्ते 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में गेस्ट के तौर पर पहुंचे. उन्होंने शो में अपनी जिंदगी से जुड़े कई बड़े खुलासे किए. सिंगर ने बताया शुरुआती दिनों में उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है. कई छोटी-मोटी नौकरियां करके गुजारा किया. पहली बार जब वो कनाडा गए थे, तब उन्हें सड़कों पर रात गुजारनी पड़ी थी. 

एपी ढिल्लों को याद आए मुश्किल दिन

दरअसल, कपिल शर्मा ने एपी ढिल्लों से उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों को लेकर सवाल किया. इसपर सिंगर ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए बताया- मेरे लिए सबसे मुश्किल टाइम वो था जब मैं पहली बार कनाडा गया था. मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी. मेरे डैड ने मुझे थोड़े ही पैसे दिए थे, लेकिन मैं किसी अमीर परिवार से नहीं हूं. इसलिए उस समय मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं था.

'मैं एक होटल में गया था और मैंने उनसे कहा, 'मुझे यहां रुकना है और मेरे पास इतने पैसे हैं.' उन्होंने मुझसे क्रेडिट कार्ड मांगा और मैंने पूछा, 'ये क्या होता है?' फिर उन्होंने मुझे रूम देने से मना कर दिया. मैं बाहर आ गया और होटल के सामने ही सो गया. मुझे बहुत ज्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि जिस एजेंट ने मेरी फ्लाइट बुक की थी, उसने 5 स्टॉपओवर (जगह-जगह रुकने वाली) वाली फ्लाइट बुक कर दी थी. 

सिंगर ने आगे बताया- पहली रात तो किसी न किसी तरह गुजर गई थी. दूसरी रात जब मैं सड़क पर था, तब एक इंडियन लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि तुम बेघर तो नहीं लगते हो तो फिर बाहर क्यों सो रहे हो?

'मैंने उसे बताया कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, इसलिए होटल वाले मुझे रूम नहीं दे रहे. उस लड़की ने फिर अपने बॉयफ्रेंड को मुझे अपना क्रेडिट कार्ड देने को कहा. वो लड़का मेरे पास आया और बोला- भाई, प्लीज कुछ चोरी मत करना या कुछ तोड़ना मत, वरना वो मेरे कार्ड से पैसे काट लेंगे.’ मैंने उसे भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा. इस तरह मुझे वहां होटल में रूम मिला था. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AP DHILLON (@apdhillon)

छोटी-मोटी नौकरी कर किया गुजारा

एपी ढिल्लों ने आगे बताया कि इस तरह फिर धीरे-धीरे उनके लिए चीजें सुधरने लगी थीं. सिंगर ने ये भी बताया कि कॉलेज के दौरान उन्होंने कुछ नौकरियां कीं. सिंगर ने कहा- मैंने हमेशा से ही काफी मेहनत की है. जब कॉलेज शुरू हुआ था और मैंने काम करना शुरू किया, तो धीरे-धीरे मुझे क्रेडिट कार्ड मिल गया. मैंने गैस स्टेशनों और छोटी दुकानों पर भी काम किया और मेरी आखिरी नौकरी 'बेस्ट बाय' (Best Buy) में थी. मैं 10-12 घंटे काम करता था और फिर कॉलेज जाता था. मैं अपना किराया, खाना और बाकी सब कुछ खुद ही संभालता था.'

ऐसे शुरू हुई म्यूजिक जर्नी

एपी ढिल्लों ने आगे बताया- मैं जिस घर में रहता था, उसमें एक छोटा सा गैरेज था, जिसमें एक गाड़ी पार्क हो सकती थी. मैंने वहां किराए पर घर लिया था. मैंने कुछ पैसे जमा किए और प्लाईवुड से 10-बाय-6 का एक कमरा बनाया और उसमें एक दरवाजा लगाया था. धीरे-धीरे, मैंने इक्विपमेंट खरीदने शुरू किए और म्यूजिक सीखा. मैंने कभी हार नहीं मानी. 

एपी ढिल्लों का बात करें तो आज उनका नाम मोस्ट टैलेंटेड और सक्सेसफुल सिंगर्स में शुमार किया जा है. उन्होंने ब्राउन मुंडे, एक्सक्यूज, अफसोस जैसे सुपरहिट गाने गाए हैं. आज एपी ढिल्लों करोड़ों के मालिक है. उनकी करोड़ों में नेटवर्थ है. 

---- समाप्त ----
