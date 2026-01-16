'विकास के विजन ने लोगों के दिलों को छुआ', महाराष्ट्र निकाय चुनाव में NDA की जीत पर बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में हुए नगर निकाय चुनावों के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे एनडीए के लिए जनविश्वास और सुशासन की जीत बताया है. पीएम मोदी ने मराठी में सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने पूरे उत्साह के साथ एनडीए के जनकल्याण और सुशासन के एजेंडे को आशीर्वाद दिया है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न नगर निगमों के चुनाव नतीजे यह स्पष्ट करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता और एनडीए के बीच का रिश्ता और मजबूत हुआ है. सरकार के प्रदर्शन का अनुभव और विकास की दूरदर्शी सोच ने लोगों के दिलों को छुआ है. पीएम मोदी ने इस जनादेश को राज्य की गौरवशाली संस्कृति और विकास की आकांक्षाओं का उत्सव करार देते हुए महाराष्ट्र की जनता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया.
पीएम मोदी ने लिखा, "धन्यवाद, महाराष्ट्र! राज्य के उत्साही लोगों ने NDA के जन कल्याण और सुशासन के एजेंडे को आशीर्वाद दिया है. विभिन्न नगर निगम चुनावों के नतीजे दिखाते हैं कि NDA और महाराष्ट्र के लोगों के बीच रिश्ता और भी मजबूत हो गया है. हमारे काम का अनुभव और विकास के विजन ने लोगों के दिलों को छूआ है. मैं महाराष्ट्र के सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं. यह जनादेश प्रगति को और गति देगा और यह राज्य से जुड़ी गौरवशाली संस्कृति का उत्सव है."
बता दें कि महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए गुरुवार को हुए मतदान में कुल 54.77 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था. शुक्रवार को जारी हुए नतीजों में बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन ने 29 में से 25 नगर निगमों में जीत दर्ज की है. इसमें मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर जैसे प्रमुख शहरी निकाय शामिल हैं.
सबसे अहम मुकाबला देश के सबसे अमीर नगर निकाय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को लेकर रहा, जहां करीब तीन दशकों से शिवसेना का दबदबा माना जाता था. बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गठबंधन ने इस किले में सेंध लगाते हुए बड़ी जीत दर्ज की है. बीएमसी का 2025-26 का बजट लगभग 74,427 करोड़ रुपये का है.
बीएमसी पर भी महायुति का झंडा लहराएगा: फडणवीस
इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने इस जीत को रिकॉर्ड तोड़ जनादेश करार दिया और कहा कि यह जनता का साफ संदेश है कि वे विकास और ईमानदारी चाहते हैं. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, “मैं महाराष्ट्र की जनता का दिल से धन्यवाद करता हूं. 29 नगर निगमों में से 25 भाजपा या महायुति गठबंधन ने जीते हैं. बीएमसी पर भी महायुति का झंडा लहराएगा."
उन्होंने आगे कहा था हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए विकास के एजेंडे को जनता तक पहुंचाया और लोगों ने इसका बड़े पैमाने पर समर्थन किया. यह रिकॉर्ड तोड़ जनादेश दर्शाता है कि लोग विकास और ईमानदारी चाहते हैं. मैं बालासाहेब ठाकरे को भी उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं. हमारी आत्मा हिंदुत्व है और हमें इस पर गर्व है. हिंदुत्व और विकास को अलग नहीं किया जा सकता. जो लोग हिंदुत्व को जीवन पद्धति मानते हैं, उन्होंने हमें समर्थन दिया है. आगे भी सरकार का एजेंडा विकास ही रहेगा.