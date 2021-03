केरलः कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, टिकट नहीं मिलने पर महिला प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा- सिर मुंडाया

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से रविवार को केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के कुछ घंटे बाद कांग्रेस ने भी 86 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी पुथुपल्ली से तो मुरलीधरन नेमोम से और रमेश चेन्निथला हरीपद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. हालांकि टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, केरल कांग्रेस के अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने कहा कि हम आज केरल विधानसभा चुनाव के लिए 86 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं. केएसयू के प्रदेश अध्यक्ष केएम अभिजीत कोझीकोड से, वीटी बलराम थिथरला से, पलक्कड़ से शफी परंबील और वडक्कांचरी से अनिल अक्कारा चुनाव लड़ेंगे.

टिकट नहीं मिलने पर इस्तीफा

केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी पुथुपल्ली से चुनाव लड़ेंगे, हरिपद से विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला, त्रिशूर से पद्मजा वेणुगोपाल और परवूर से वीडी सथेसन को टिकट दिया गया है.

हालांकि टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में बगावत के सुर दिखने लगे हैं. कांग्रेस केरल महिला प्रमुख लतिका सुभाष ने पार्टी की ओर से टिकट नहीं दिए जाने से नाराज होकर अपने सिर के बाल मुंडवा लिए हैं. पार्टी की ओर से टिकट जारी किए जाने के बाद तिरुवनंतपुरम में पार्टी ऑफिस के बाहर लतिका ने बाल मुंडवा लिए. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मैंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं करने जा रही हूं.

Kerala Mahila Congress chief Lathika Subhash gets her head tonsured in front of the party office in Thiruvananthapuram in protest after being denied the party ticket for Assembly elections.



"I am not joining any party but I'll resign from my post," she says. pic.twitter.com/FWme31IEdU