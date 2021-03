पांच राज्यों के लिए BJP की लिस्टः बंगाल से केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, तमिलनाडु में खुशबू तो केरल से श्रीधरन मैदान में

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. बंगाल चुनाव के लिए जारी तीसरी लिस्ट के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे. सुप्रियो को टॉलीगंज से टिकट दिया गया है.

वहीं एक्टर यशदासगुप्ता को चंडीतला से मैदान में उतारा गया है. सांसद लॉकेट चटर्जी चुरचुरा से चुनाव लड़ेंगी. अंजना बासु सोनारपुर साउथ से, राजीव बनर्जी डोमजुर से, पायल सरकार बेहाला ईस्ट से और अलीपुरद्वार से अशोक लाहिरी को टिकट दिया गया है. बीजेपी की लिस्ट में कई सांसद, एक्टर-एक्ट्रेस और जाने पहचाने नाम हैं.

