चुनाव आयोग पहुंचा TMC डेलिगेशन, ममता के खिलाफ अटैक को बताया साजिश, जांच की मांग

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी पर अटैक के मामले को लेकर पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की.

टीएमसी डेलिगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात में ममता बनर्जी पर हमले को गहरी साजिश बताया है. डेलिगेशन ने इसके के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है. ECI को लिखे पत्र में टीएमसी ने बीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट, पश्चिम बंगाल डीजीपी के खिलाफ शिकायत और उनके तबादले, और बंगाल बीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट को ममता बनर्जी के खिलाफ हमले से जोड़ा है.

टीएमसी ने कहा कि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने फेसबुक पोस्ट कर ममता बनर्जी का 8 मार्च को कैरिकेचर पोस्ट किया था जिसमें उनपर हमला दिखाया गया था. पत्र में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और बीजेपी नेता सौमित्र खान के ट्वीट का जिक्र किया गया है और इसे हमले से जोड़ा गया है.

बहरहाल, टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने करीब डेढ़ घंटे तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र, उमेश सिन्हा और राजीव कुमार से मुलाकात की. टीएमसी ने ममता बनर्जी पर हमले को साजिश करार दिया. टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा कि हमने उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. हम जानते हैं कि नंदीग्राम में कुछ हुआ है. सौगत रॉय ने पीएम नरेंद्र मोदी के उस भाषण का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि गनीमत थी कि दीदी स्कूटी से गिरी नहीं.

Delhi: Six member Trinamool MPs delegation arrive at Election Commission of India, to raise the Nandigram incident in which West Bengal CM Mamata Banerjee suffered injuries pic.twitter.com/ExeWaCty9I