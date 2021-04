कूचबेहार: रैली में बिगड़ी बुजुर्ग महिला की तबीयत, भाषण रोक पीएम मोदी ने भेजे डॉक्टर

पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में मंगलवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी. चौथे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने कूचबेहार में चुनावी सभा को संबोधित किया. यहां पीएम के निशाने पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रहीं. लेकिन पीएम मोदी ने कुछ देर के लिए अपना संबोधन रोका, क्योंकि भीड़ में एक बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई थी.



दरअसल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे थे. तभी वो कुछ देर के लिए रुके. पीएम मोदी ने कहा, ‘’मेरे साथ जो डॉक्टर हैं, माता जी को ज़रा पानी वगैरह दीजिए. उनकी चिंता कीजिए...पानी वगैरह दीजिए उनको..’’

#WATCH | PM Modi asks his team of doctors to assist a woman who faced some issues due to dehydration at an election rally in Cooch Behar, West Bengal. pic.twitter.com/6wC14HKfof