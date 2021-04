बंगाल के आरमबाग में TMC-BJP कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, ममता ने केंद्रीय फोर्स पर उठाए सवाल

पश्चिम बंगाल में मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान हो रहा है. राज्य में अलग-अलग इलाकों से हिंसा की खबरें आ रही है, साथ ही ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप है. बंगाल के आरमबाग में मंगलवार को बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए.



यहां मतदान के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए. जिसके बाद माहौल तनाव भरा हो गया और सुरक्षाबलों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा.



आरमबाग में बवाल के बाद टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल ने केंद्रीय फोर्सेस पर आरोप लगाया. सुजाता मंडल ने कहा कि जहां पर टीएमसी मजबूत है, वहां हालात ठीक नहीं हैं. बूथ नंबर 45 पर लोग टीएमसी को वोट डाल रहे हैं, लेकिन जा बीजेपी को रहा है. यहां पर केंद्रीय फोर्स भी सही से काम नहीं कर रही हैं.

Blatant misuse of power!



Serious complaint from local people of booth no. 263 of Arambagh.



CRPF STOPPING PEOPLE TO CAST VOTE.@ECISVEEP @CEOWestBengal Please take immediate action! pic.twitter.com/GJeoOloq1V