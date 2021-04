‘हम कश्मीर में नहीं डरे तो बंगाल में कैसे पीछे हटेंगे’, शाहनवाज ने बताई रैली में पत्थरबाजी की कहानी

पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में हिंसा का दौर लगातार जारी है. मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज़ हुसैन जब हावड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तब उनकी रैली में पत्थरबाजी की गई. भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये पत्थरबाजी की है. इस मसले पर टीएमसी और भाजपा में आर-पार की लड़ाई चल रही है.



रैली में क्या हुआ था, शाहनवाज़ ने बताया किस्सा

बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हमारी रैली में भारी भीड़ आई थी, वो अल्पसंख्यक इलाका था. शाहनवाज ने कहा कि मेरे साथ सीआरपीएफ के जवान थे, अगर वो ना होते तो पता नहीं क्या होता. बीजेपी नेता ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम तो कश्मीर में नहीं डरे तो बंगाल में कैसे डर जाएंगे.



शाहनवाज़ हुसैन ने बताया कि पत्थरबाजी के बाद वो पुलिस स्टेशन गए, जहां बीजेपी नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है. बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि उनकी रैली को लेकर पुलिस ने कोई इंतजाम नहीं किया, अगर उनके साथ सुरक्षा ना होती तो माहौल बिगड़ सकता है.

