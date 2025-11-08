scorecardresearch
 

'लखनऊ की मिसाइल से सिट्टी-पिट्टी गुम...', योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर साधा निशाना

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञान, प्रगति और संभावनाओं की पावन धरा बिहार के सामने आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था. आज डबल इंजन की सरकार में नया बिहार गर्व और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है.

योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जनसभा को किया संबोधित (Photo: Reuters)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गयाजी में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और बाद में पाकिस्तान की खस्ताहालत पर खुलकर तंज कसा.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब नया बिहार अपने गौरव के लिए आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है. राष्ट्र गौरव कैसे होता है, आपने देखा होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरती थी तो पाकिस्तान की सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती थी.

उन्होंने कहा कि यह नया भारत अब अपराध और आतंकवाद को देखता नहीं है. अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो उसके घर में घुसकर मारता भी है और इलाज भी करता है. पाकिस्तान दुनियाभर में गिड़गिड़ाया कि भारत तबाह कर देगा. लेकिन यह तय हो गया था. मोदी जी ने तय कर लिया था कि अब पाकिस्तान का नक्शा ही समाप्त कर लेना है और इसे भारत का ही हिस्सा बना देना है. लेकिन पाकिस्तान दुनिया में गिड़गिड़िया कि आगे से ऐसा दुस्साहस नहीं करूंगा. आज सबसे यही कहने आऊंगा कि राष्ट्रसुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और मोदी जी के युग में यह दुरुस्त है. 

उन्होंने कहा कि बिहार में जब आरजेडी की सरकार थी तो यहां व्यापक स्तर पर दंगे और नरसंहार होता था. त्योहारों से पहले दंगे-फसाद होते थे. 15 वर्ष के कुशासन में 30 हजार से ज्यादा अपहरण हुए. कारोबारी, उद्योगपति, इंजीनियर, डॉक्टर, बेटियां और बच्चे कोई भी सुरक्षित नहीं था. ये थी आरजेडी की सरकार की पहचान. युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं था और गरीबों के लिए कोई राशन नहीं था. ये (आरजेडी) गरीबों को राशन कैसे मुहैया कराते जब ये खुद जानवरों का चारा खा रहे थे. ये रोजगार कैसे देते? इन्होंने रोजगार के बदले आपकी जमीनें हड़प ली.

