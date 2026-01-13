मर्शिदाबाद में BLO की संदिग्ध मौत का मामला गहराया, पत्नी ने किया 25 लाख रुपये के फ्रॉड का दावा

पश्चिम बंगाल के मर्शिदाबाद जिले में चार कृष्णापुर बॉयज प्राइमरी स्कूल के शिक्षक और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) हमीमुल इस्लाम की रहस्यमयी मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है. अब मृतक की पत्नी ने सामने आकर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है. पत्नी का कहना है कि 'बुलेट खान' नाम का एक व्यक्ति लंबे समय से हमीमुल इस्लाम पर आर्थिक और मानसिक दबाव बना रहा था, जिसके चलते वह टूट चुके थे.

परिवार के मुताबिक, बुलेट खान एक निजी बैंक में बैंकिंग सर्विस एसोसिएट (BSA) के तौर पर काम करता था. वह आम लोगों को बैंक से लोन दिलाने का झांसा देकर पैसे वसूलता था. आरोप है कि इस पूरे लोन रैकेट में हमीमुल इस्लाम को बिचौलिया बनाया गया. इसी प्रक्रिया में 'बुलेट खान' ने कथित तौर पर हमीमुल से करीब 20 से 25 लाख रुपये निकलवा लिए.

इस रकम की व्यवस्था के लिए हमीमुल इस्लाम को अपनी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ी और रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों से कर्ज लेना पड़ा. पत्नी का आरोप है कि जब हमीमुल ने अपने पैसे वापस मांगे, तो 'बुलेट खान' टालमटोल करने लगा. कभी वह कहता था कि "लोन का मामला ठीक कर देंगे", तो कभी किसी बहाने से समय खींच लेता था. इस दौरान हमीमुल को लगातार धमकियां भी दी जाती थीं.

मानसिक तनाव में थे हमीमुल इस्लाम

परिवार का कहना है कि लगातार कर्ज, धमकियों और मानसिक तनाव के कारण हमीमुल इस्लाम पूरी तरह टूट चुके थे. आरोप यह भी है कि उनसे दूसरे लोगों से भी पैसे वसूल करवाए गए, जिससे समाज में उनकी छवि खराब हुई. परिवार का मानना है कि मान-सम्मान को ठेस और भारी कर्ज के बोझ ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया.

हमीमुल इस्लाम के मोबाइल की तलाश

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी बुलेट खान मूल रूप से फुलपुर इलाके का रहने वाला है और शादी के बाद अलीपुर इलाके में 'घर-जमाई' के रूप में रह रहा था. मामले की जांच में एक और रहस्य यह है कि हमीमुल इस्लाम का मोबाइल फोन अब तक बरामद नहीं हुआ है. पुलिस को शक है कि मोबाइल में अहम सबूत मौजूद हो सकते हैं. मृतक की पत्नी की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी 'बुलेट खान' को गिरफ्तार कर लिया है.

