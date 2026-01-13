scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मर्शिदाबाद में BLO की संदिग्ध मौत का मामला गहराया, पत्नी ने किया 25 लाख रुपये के फ्रॉड का दावा

मर्शिदाबाद में BLO हमीमुल इस्लाम की रहस्यमयी मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. मृतक की पत्नी ने 'बुलेट खान' नाम के व्यक्ति पर 20-25 लाख रुपये हड़पने, धमकाने और मानसिक दबाव डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
BLO हमीमुल इस्लाम की पत्नी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. (Photo- ITG)
BLO हमीमुल इस्लाम की पत्नी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. (Photo- ITG)

पश्चिम बंगाल के मर्शिदाबाद जिले में चार कृष्णापुर बॉयज प्राइमरी स्कूल के शिक्षक और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) हमीमुल इस्लाम की रहस्यमयी मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है. अब मृतक की पत्नी ने सामने आकर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है. पत्नी का कहना है कि 'बुलेट खान' नाम का एक व्यक्ति लंबे समय से हमीमुल इस्लाम पर आर्थिक और मानसिक दबाव बना रहा था, जिसके चलते वह टूट चुके थे.

परिवार के मुताबिक, बुलेट खान एक निजी बैंक में बैंकिंग सर्विस एसोसिएट (BSA) के तौर पर काम करता था. वह आम लोगों को बैंक से लोन दिलाने का झांसा देकर पैसे वसूलता था. आरोप है कि इस पूरे लोन रैकेट में हमीमुल इस्लाम को बिचौलिया बनाया गया. इसी प्रक्रिया में 'बुलेट खान' ने कथित तौर पर हमीमुल से करीब 20 से 25 लाख रुपये निकलवा लिए.

यह भी पढ़ें: 'BLOs का मानदेय दें, कर्मचारियों को धमकाना बर्दाश्त नहीं', चुनाव आयोग का TMC को कड़ा जवाब

सम्बंधित ख़बरें

ममतना बनर्जी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल
बंगाल वोटर लिस्ट विवाद: ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी पांचवीं चिट्ठी, SC में भी उठा मुद्दा
आई-पैक दफ्तर में ईडी रेड के दौरान ममता बनर्जी मौके पर पहुंची थीं.
बंगाल: I-PAC रेड मामले में पुलिस ने तेज की जांच, प्रतीक जैन के पड़ोसियों के दर्ज होंगे बयान
केंद्र सरकार ने रिस्पॉन्स टीम तैनात की है.
पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस की दस्तक... दो नर्सों में मिले लक्षण, केंद्र ने लिया एक्शन
man eater
इंसानी मांस की भूख और बुजुर्ग का कत्ल...खून धोकर खाने वाला था एक- एक अंग
अभिषेक बनर्जी ने पीएम मोदी को कंटेंट क्रिएटर क्यों कहा (Photo: PTI)
'PM मोदी देश के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं', ऐसा क्यों बोले अभिषेक बनर्जी?

इस रकम की व्यवस्था के लिए हमीमुल इस्लाम को अपनी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ी और रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों से कर्ज लेना पड़ा. पत्नी का आरोप है कि जब हमीमुल ने अपने पैसे वापस मांगे, तो 'बुलेट खान' टालमटोल करने लगा. कभी वह कहता था कि "लोन का मामला ठीक कर देंगे", तो कभी किसी बहाने से समय खींच लेता था. इस दौरान हमीमुल को लगातार धमकियां भी दी जाती थीं.

Advertisement

मानसिक तनाव में थे हमीमुल इस्लाम

परिवार का कहना है कि लगातार कर्ज, धमकियों और मानसिक तनाव के कारण हमीमुल इस्लाम पूरी तरह टूट चुके थे. आरोप यह भी है कि उनसे दूसरे लोगों से भी पैसे वसूल करवाए गए, जिससे समाज में उनकी छवि खराब हुई. परिवार का मानना है कि मान-सम्मान को ठेस और भारी कर्ज के बोझ ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया.

यह भी पढ़ें: बंगाल में BLO की संदिग्ध मौत, स्कूल कैंपस से मिली लाश, SIR के दबाव का आरोप

हमीमुल इस्लाम के मोबाइल की तलाश

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी बुलेट खान मूल रूप से फुलपुर इलाके का रहने वाला है और शादी के बाद अलीपुर इलाके में 'घर-जमाई' के रूप में रह रहा था. मामले की जांच में एक और रहस्य यह है कि हमीमुल इस्लाम का मोबाइल फोन अब तक बरामद नहीं हुआ है. पुलिस को शक है कि मोबाइल में अहम सबूत मौजूद हो सकते हैं. मृतक की पत्नी की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी 'बुलेट खान' को गिरफ्तार कर लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement