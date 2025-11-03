'आप वहां मौजूद थे क्या?', PM मोदी के 'कट्टा' वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार

बिहार में महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'कट्टा' वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा हमला बोला है. खड़गे ने पूछा, 'पीएम मोदी वहां मौजूद थे क्या? कट्टा रखने की बात कर रहे हैं, तो कानून-व्यवस्था कहां गई? उनके (प्रधानमंत्री मोदी) पास कहने के लिए और कुछ नहीं है. वह इस देश के प्रधानमंत्री हैं; उनका ऐसा कहना हास्यास्पद है. यह उनके स्तर को दर्शाता है. एक प्रधानमंत्री को इस स्तर की बातें नहीं करनी चाहिए.'

प्रधानमंत्री मोदी ने 2 नवंबर को आरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, 'आज मैं आपको अंदरूनी जानकारी बताता हूं. राजद और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है. नामांकन दाखिल करने से ठीक एक दिन पहले, बंद दरवाजों के पीछे गुंडागर्दी चल रही थी. कांग्रेस नहीं चाहती थी कि राजद का मुख्यमंत्री बने, लेकिन राजद ने मौका नहीं छोड़ा. आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख कर सीएम का चेहरा घोषित कराया. कांग्रेस तेजस्वी पर सहमत नहीं थी. घोषणा पत्र में भी कांग्रेस की नहीं सुनी गई. चुनाव के पहले ये हाल है, चुनाव के बाद सिर फुटौव्वल करेंगे. बिहार में सिर्फ एनडीए सरकार ही सुशासन दे सकती है.'

मोदी 11 साल बाद भी कर रहे पुरानी बातें: खड़गे

पीएम मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. उन्होंने कहा, '11 साल से केंद्र में और 20 साल से बिहार की सत्ता में रहने के बाद, अब भी पीएम मोदी पुरानी बातें करते हैं. अब भी यह जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की बातें करते हैं. वह बिहार के बारे में बात नहीं करते. शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, घर, एमएसपी के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? नगर निगम चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और संसद के चुनाव तक एक ही बात करते रहते हैं. अरे आप इस देश के प्रधानमंत्री हो. कांग्रेस के ऊपर टीका-टिप्पणी करना सिर्फ यही काम नहीं है आपका.'

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

खड़गे ने तीखे शब्दों में पीएम मोदी की आलोचना की. उन्होंने आगे कहा, 'मोदी साहब झूठों के सरदार हैं, हर जगह जाकर झूठ बोलते हैं. लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही किया. लोकसभा चुनाव में उन्हें बहुमत तक नहीं मिला, तो यहां पर 2/3 क्या लाएंगे. देश में सरकारी नौकरियों के 50 लाख पद खाली हैं. इन पदों को भरने को लेकर वह कोई बात नहीं करते.' बिहार की एनडीए सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'बिहार के लोग इतने होशियार हैं, आप 10 हजार की जगह 10 लाख रुपये भी उनके बैंक खाते में डालोगे तब भी वे सोच समझकर ही वोट डालेंगे. अब महिलाओं को ₹10 हजार दे रहे हैं, क्या 20 साल से दिमाग में नहीं आया? 11 सालों से पीएम मोदी के दिमाग में नहीं आया. ये सब चुनावी घोषणाएं हैं.'

नीतीश को CM रेस से गायब कर रहे मोदी: खड़गे

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'कल पटना में एक रोड शो हुआ, लेकिन नीतीश कुमार को पीएम मोदी के साथ नहीं देखा गया. कहां गए पता नहीं. मुख्यमंत्री पद के लिए तो मोदी साहब नीतीश कुमार का नाम तक नहीं ले रहे. नीतीश को वह एक बार फिर गायब कर रहे हैं, उनके साथ चाल चल रहे हैं.' बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने भी पीएम मोदी के 'कट्टा' वाले बयान पर तीखा हमला बोला. उन्होंने पटना में कहा, 'पीएम मोदी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल देते हैं. हमने सोच-समझकर तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा और मुकेश साहनी को उपमुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है.'

Advertisement





---- समाप्त ----