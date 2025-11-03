scorecardresearch
 

सत्ता में आए तो बिहार में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर, बाढ़ से निपटने के लिए बनेगा आयोग, बोले अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी के शेहर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार बनने पर बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा और हर जिले में फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी. साथ ही बाढ़ से निजात दिलाने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया जाएगा. उन्होंने बिहार को औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र बनाने का वादा किया.

अमित शाह ने सीतामढ़ी की रैली में RJD पर जमकर हमला बोला. (File Photo: ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को सीतामढ़ी जिले में एक जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने वादा किया कि यदि राज्य में एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार में एक डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा और हर जिले में फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी. शाह ने कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बिहार आत्मनिर्भर राज्य बनेगा.

बाढ़ से मुक्ति के लिए बनेगा विशेष आयोग
अमित शाह ने कहा कि बिहार के गंडक, कोसी और गंगा नदियों की वजह से राज्य को हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है. उन्होंने घोषणा की कि एनडीए सरकार बनने पर बिहार को बाढ़-मुक्त बनाने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया जाएगा. शाह ने कहा, 'चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लेकर आज तक बिहार बाढ़ की मार झेल रहा है, अब इसका स्थायी समाधान निकाला जाएगा.'

सांस्कृतिक और धार्मिक विकास पर भी जोर
गृह मंत्री ने बताया कि उन्होंने 850 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सीता मंदिर के भूमिपूजन का कार्य किया है. उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी से अयोध्या तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी और रामजानकी पथ के निर्माण पर 550 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. साथ ही मिथिलांचल क्षेत्र को 500 करोड़ की लागत से वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.

रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा
अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार में अयोध्या-सीतामढ़ी रेल लाइन के दोहरीकरण पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. साथ ही पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर के हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने का भी वादा किया. उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों.

लालू राज पर साधा निशाना
शाह ने राजद-कांग्रेस गठबंधन पर भी हमला बोला और कहा कि लालू यादव के शासन में सिर्फ घोटाले हुए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी ही बिहार को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है. उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बिहार को 18.70 लाख करोड़ रुपये की सहायता दी, जबकि राजद-कांग्रेस शासन में यह राशि केवल 2.80 लाख करोड़ थी.

