तिरुवनंतपुरम: स्थानीय चुनाव में पहली बार BJP की सत्ता, PM मोदी ने मेयर को लिखा बधाई पत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम के मेयर वी वी राजेश को एक पत्र भेजकर, केरल की राजधानी में पहली बार सत्ता में आने के लिए उन्हें और बीजेपी नेताओं को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि यह एक 'ऐतिहासिक' जीत थी.

30 दिसंबर को राजेश को लिखे पत्र में, PM ने कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर जी एस आशा नाथ के शपथ लेने के बाद तिरुवनंतपुरम में इतिहास रचा गया.

नरेंद्र मोदी ने कहा कि तिरुवनंतपुरम आने की उनकी बहुत अच्छी यादें हैं, यह शहर श्री पद्मनाभस्वामी के आशीर्वाद से धन्य है.

'हमारा विजन शहर को पसंद आया...'

प्रधानमंत्री के मुताबिक, केरल की राजधानी ने नेताओं, समाज सुधारकों, कलाकारों, संगीतकारों, कवियों, सांस्कृतिक दिग्गजों, संतों और द्रष्टाओं को पाला-पोसा है. उन्होंने कहा, "जब ऐसा शहर हमारी पार्टी को आशीर्वाद देता है, तो यह बहुत विनम्र करने वाला होता है. विकसित तिरुवनंतपुरम बनाने का हमारा विज़न शहर भर में रहने वाले समाज के सभी वर्गों के लोगों को पसंद आया है."

पीएम मोदी ने कहा कि लोगों ने केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का काम और अलग-अलग राज्यों में शहरी विकास के लिए उसके प्रयासों को देखा है, जिससे उन्होंने पार्टी को आशीर्वाद दिया. उन्होंने कहा, "मैं इस शहर के लोगों को उनके प्यार के लिए धन्यवाद देता हूं."

प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में बीजेपी की जीत से बहुत खुशी और गर्व हुआ है. उन्होंने कहा, "तिरुवनंतपुरम के लोगों के आशीर्वाद से जो हुआ है, वह ऐतिहासिक है. यह सोने के अक्षरों में लिखा गया एक मील का पत्थर है."

उन्होंने LDF और UDF की आलोचना करते हुए कुशासन, भ्रष्टाचार और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया.

बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन की 101 सीटों में से 50 सीटें जीतीं, जिस पर पहले CPI(M) के नेतृत्व वाले LDF का शासन था.

