'सबकी मां-मां होती है... न किसी का अपमान हो, न राजनीति...', गालीकांड पर बोले तेजस्वी

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव मंगलवार से अपनी 'बिहार अधिकार यात्रा' शुरू कर दी है. तेजस्वी का दावा है कि यह यात्रा बिहार के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, कारोबारियों और बेहतर शिक्षा-चिकित्सा व्यवस्था के लिए है, साथ ही ये यात्रा राज्य को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के संकल्प के लिए है.

आजतक से खास बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा, 'ये यात्रा तेजस्वी की यात्रा नहीं, बल्कि बिहार के बेरोजगार नौजवानों की यात्रा है. ये यात्रा बेहतर शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था के लिए है. बिहार अपराध, भ्रष्टाचार मुफ्त बने ये यात्रा इसके लिए है. महिलाओं और कारोबारियों की सुरक्षा के लिए है.'

जनता करेगी परिवर्तन

उन्होंने कहा कि हम लोगों का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है. बिहार की जनता मौजूदा सरकार पर परेशान हो गई है. उन्होंने दावा किया कि लोग कह रहे हैं कि 2005 से 25 बहुत हुए एनडीए और नीतीश, अब बिहार बदलाव चाहता है. इस बार निश्चित तौर पर जनता परिवर्तन करेगी.

गालीकांड पर बोले तेजस्वी

आरजेडी नेता ने गालीकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सबकी मां-मां होती है, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए और ना इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए.

अचेत अवस्था में हैं नीतीश कुमार

उन्होंने कहा कि हाल ही में जहां प्रधानमंत्री ने दौरा किया है पूर्णिया में वहां के मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर नहीं है, ये पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहां आईसीयू वार्ड भी नहीं है. बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर नहीं हैं. वहां मशीन, स्टाफ नहीं है. इन लोगों से सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को संरक्षण दिया है. बिहार बदहाल है और नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं.

घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा

तेजस्वी ने घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि देखिए, झारखंड में चुनाव था तो वहां घुसपैठिया थे. चुनाव खत्म हो गया, अब वहां घुसपैठिया नहीं है. बीजेपी के लोगों इसको वहां भी मुद्दा बनाया था.

उन्होंने कहा कि बीस साल से बिहार में आपकी सरकार है, अगर घुसपैठ हो रही है तो आप जिम्मेदार हैं. और इन लोगों के पास तो डाटा होगा कि देश में कितने घुसपैठिए हैं, कहां से आए हैं.

10 जिलों को कवर करेगी यात्रा

जहानाबाद से शुरू हुई ये यात्रा 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी. पांच दिनों में तेजस्वी 10 जिलों- जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली का दौरा करेंगे. ये यात्रा उन जिलों को कवर करेगी, जहां वे राहुल गांधी के साथ हाल की 'वोटर अधिकार यात्रा' का हिस्सा नहीं बन पाए थे.

