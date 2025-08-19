scorecardresearch
 

Feedback

तेजस्वी ने तो राहुल गांधी को PM उम्मीदवार घोषित कर दिया... लेकिन बिहार में कांग्रेस क्यों नहीं कर रही CM कैंडिडेट का ऐलान?

बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है. महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है. तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि 2029 में महागठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी. हालांकि राहुल की ओर से ये साफ नहीं किया गया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा.

Advertisement
X
बिहार के औरंगाबाद में तेजस्वी और राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान (File Photo: PTI)
बिहार के औरंगाबाद में तेजस्वी और राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान (File Photo: PTI)

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में चल रहे 'वोटर अधिकार यात्रा' के तीसरे दिन आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा कर दी. तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और 2029 में महागठबंधन राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी.

तेजस्वी यादव के इस घोषणा के बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जहां पर उन्होंने राहुल गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन किया है तो आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी या कांग्रेस बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर घोषणा करने से बच रहे हैं या फिर ऐसा कहे कि अब तक घोषणा नहीं की गई है?

बिहार में वोटर लिस्ट के गहन समीक्षा के मुद्दे पर राहुल गांधी लीड रोल में दिख रहे हैं और उन्हें तेजस्वी यादव का भी भरपूर साथ मिल रहा है और 17 अगस्त से दोनों नेताओं ने महागठबंधन के अन्य दलों के साथ मिलकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है जिसका समापन 1 सितंबर को पटना में होगा.

सम्बंधित ख़बरें

bihar expressway
बिहार: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मिला 'NE' का दर्जा, अब सिर्फ 3 घंटे में पूरा होगा सफर 
Rahul Gandhi with Tejashwi Yadav during his 'Voter Adhikar Yatra (Photo: PTI)
'राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, महागठबंधन को वोट दीजिए...', नवादा के रोड शो में तेजस्वी का ऐलान 
Journey of Rahul and Tejashwi marred by controversy; did not worship in the temple.
राहुल की 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर गया में क्यों गुस्सा? देखें रिपोर्ट 
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी. (Photo: ITG)
मंदिर में होता रहा इंतजार, नहीं पहुंचे राहुल गांधी... गया में यात्रा के तीसरे दिन हंगामा 
tej-pratap-yadav
तेजप्रताप ने बता दिया जयचंद कौन? आकाश यादव पर भड़के- 'हमारी राजनीति खत्म करने की साजिश' 
Advertisement

बिहार में कथित रूप से वोट चोरी के मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल किया हुआ है लेकिन इस मुद्दे से इधर एक सवाल यह हमेशा खड़ा हो रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने में महागठबंधन की तरफ से देरी क्यों हो रही है?

सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किए जाने को लेकर कहीं कोई पेंच फंसा हुआ है या फिर क्या कांग्रेस सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आरेजेडी से मन मुताबिक सीट नहीं मिलने की स्थिति में तेजस्वी का समर्थन करने से परहेज कर रही है.

बता दें कि, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल ही रही है. अभी तक महागठबंधन के नेताओं की पांच राउंड की बैठक हो चुकी है लेकिन किसी भी बैठक में कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है खासकर सीट शेयरिंग को लेकर.

यह भी पढ़ें: 'राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, महागठबंधन को वोट दीजिए...', नवादा के रोड शो में तेजस्वी का ऐलान

हालांकि, तेजस्वी यादव ने कई मौके पर स्पष्ट कर दिया है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है और वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे. 17 अगस्त को जब सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत भी हुई थी तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक खुले जीप में यात्रा की शुरुआत करते दिखे थे और उसे दौरान तेजस्वी यादव ही जीप की स्टीयरिंग व्हील पर दिखे थे.

Advertisement

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जीप वाली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी जिसको लेकर एक संदेश भी यह दिया जा रहा था कि भले ही राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है लेकिन बिहार में कमान तो तेजस्वी यादव और आरजेडी ही के हाथ में है.

इस वायरल फोटो से यह भी संदेश देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस से राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है लेकिन बिहार में उसे वही करना होगा जो आरजेडी चाहती है क्योंकि पिछले तीन दशक से दोनों पार्टियों के गठबंधन में हमेशा आरजेडी ही बड़े भाई की भूमिका में रही है और कांग्रेस केवल आरजेडी की पिछलग्गू बनकर काम करते आई है.

2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी मगर केवल 19 सीट पर उसकी जीत हुई थी. तकरीबन 27 फीसदी स्ट्राइक रेट के साथ कांग्रेस का या प्रदर्शन बेहद खराब रहा था जिसके वजह से तेजस्वी यादव सरकार बनने से चूक गए थे.

ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार आरजेडी कांग्रेस को इतनी सीट देने के मूड में नहीं है जितना की 2020 में उसको दिया गया था. अगर 2025 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के बीच सीट बंटवारा को ही आधार बनाया जाए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से 40 में से 9 सीट पर चुनाव लड़ी थी और उसे आधार पर देखें तो विधानसभा चुनाव में कम से कम 54 सीटों पर उसकी दावेदारी बनती है और शायद आरजेडी भी कांग्रेस को उतनी ही सीट देना चाह रही है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: राहुल-तेजस्वी की 'वोटर अधिकार यात्रा' का आज दूसरा दिन, औरंगाबाद से गया तक कवर करेंगे रास्ता

लेकिन सूत्रों की माने तो कांग्रेस से चाहती है कि 2020 में जितनी सीट विधानसभा चुनाव में उसको लड़ने के लिए मिला था कम से कम उतना ही सीट एक बार फिर से 2025 चुनाव में भी मिलना चाहिए.

शायद यही कारण है कि कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच के एजेंडा पर चल रही है और सीट शेयरिंग के मसले का निपटारे का इंतजार में है. माना जा रहा है कि जब तक कांग्रेस को संतोषजनक सीट नहीं मिलता है तब तक वह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषणा से परहेज करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement