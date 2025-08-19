scorecardresearch
 

'राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, महागठबंधन को वोट दीजिए...', नवादा के रोड शो में तेजस्वी का ऐलान

राहुल गांधी ने सोमवार को यात्रा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को चेतावनी दी कि जब गठबंधन सरकार बनेगी तो 'वोट चोरी' पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. राहुल ने कहा कि पूरा देश चुनाव आयोग से हलफनामा मांगेगा और अगर समय मिला तो उनकी पार्टी हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में 'वोट चोरी' का पर्दाफाश करेगी. 

राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में साथ हैं तेजस्वी यादव
राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में साथ हैं तेजस्वी यादव

बिहार में चल रही राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' मंगलवार को नवादा पहुंच चुकी है. इस दौरान आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी लगातार उनके साथ हैं. तेजस्वी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आप लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाएं और जल्द ही राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे. राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर आयोग को निशाने पर ले रहे हैं. 

तेजस्वी का बीजेपी पर तीखा हमला

नवादा में वोटर अधिकार यात्रा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी लोगों से वोट का अधिकार छीनना चाहती है. चुनाव आयोग और बीजेपी के लोग सोचते हैं कि बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे. उन्होंने कहा कि हम लोग बिहारी हैं बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी है. चूना तो हम लोग खैनी में रगड़कर फेंक देते हैं.

तेजस्वी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं. इस बार 20 साल पुरानी खटारा सरकार को उखाड़ फेंकना है. किसी भी जाति धर्म के भाई हों, तेजस्वी सबको साथ लेकर चलेगा. उन्होंने कहा कि हम नए जमाने के लोग हैं, बिहार सबसे युवा प्रदेश है, ये सरकार हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है. 

क्या राहुल बनेंगे विपक्ष का चेहरा?

तेजस्वी यादव के हालिया बयान से साफ है कि आगामी लोकसभा चुनाव में INDIA ब्लॉक की तरफ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं. हालांकि इसे लेकर फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि चुनाव में अभी काफी वक्त है और तब तक विपक्ष की एकजुटता बरकरार रहना भी जरूरी है. 

INDIA गुट में नेतृत्व की पहेली एक पेचीदा मुद्दा रही है. गुट के भीतर मतभेदों के बीच, विपक्षी गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनावों में बिना किसी चेहरे को आगे किए उतर गया था. चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और AAP के अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया था.

चुनाव आयोग पर राहुल का निशाना

उन्होंने कहा कि जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात करते हैं, उसी तरह चुनाव आयोग भी बिहार के लिए एक 'नया विशेष पैकेज' लेकर आया है. जिसका नाम SIR है, जो 'वोट चोरी का एक नया रूप' है.

