प्रशांत किशोर के लिए जन्मभूमि या फिर कर्मभूमि... क्या रहेगी मुफीद? समझें दोनों सीटों का समीकरण

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं. इसके लिए उन्होंने दो विधानसभा सीटों का भी नाम लिया है, लेकिन सवाल यही है कि उनके लिए सियासी मुफीद कौन सीट होगी?

बिहार में क्या ट्रंप कार्ड साबित होंगे प्रशांत किशोर (Photo-PTI)
बिहार में क्या ट्रंप कार्ड साबित होंगे प्रशांत किशोर (Photo-PTI)

बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच सिमटती जा रही है, जिसे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं. प्रशांत किशोर ने 'बिहार तक कॉन्क्लेव' के कार्यक्रम में अपने चुनाव लड़ने के पत्ते खोलकर सियासी तपिश बढ़ा दी है. उन्होंने कहा कि अगर पार्टी तय करती है कि मुझे चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे.

प्रशांत किशोर जब से राजनीति में आए हैं, उसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि 2025 में बिहार की किस सीट से वो किस्मत आजमाने उतरेंगे. बुधवार को पीके ने साफ कर दिया है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो अपनी जन्मभूमि या फिर कर्मभूमि से. पीके ने कहा कि मैं खुद लोगों से कहता हूं कि दो जगह से चुनाव लड़ना चाहिए. अगर चुनाव लड़ना पड़ेगा तो मैं अपनी जन्मभूमि या कर्मभूमि से चुनाव लडूंगा.

पीके ने कहा कि जन्मभूमि के हिसाब से देखें तो मुझे सासाराम की करगहर सीट से लड़ना चाहिए. अगर कर्मभूमि के हिसाब से देखें तो बिहार की कर्मभूमि तो वैशाली जिले की राघोपुर ही होना चाहिए. इसके अलावा बाकी जगह से चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं. ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर के लिए कौन सी सीट मुफीद रहेगी?

प्रशांत किशोर किस सीट से लड़ेंगे चुनाव?

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं. पीके अभी तक खुद के चुनाव लड़ने पर किसी तरह का बयान देने से बचते रहे हैं, लेकिन बुधवार को साफ कर दिया कि यदि पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे. इसके लिए उन्होंने दो सीटों के नाम का जिक्र किया है, जिसमें करगहर और राघोपुर विधानसभा सीट है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनाव लड़ने की संभावना पर प्रशांत किशोर ने कहा कि वे तो 'बैक-डोर पॉलिटिक्स' करते हैं. 20 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं, अगर वे चुनाव लड़ते तो उनके विरुद्ध उसी सीट से किस्मत आजमाता. प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव के विरुद्ध, अन्यथा दूसरी जगह से लड़ने का कोई औचित्य नहीं. राघोपुर सीट से ही तेजस्वी विधायक हैं, जिसे पीके अपनी कर्मभूमि बता रहे हैं. उनकी जन्मभूमि के लिहाज से करगहर सीट है.

पीके की जन्मभूमि- करगहर सीट का समीकरण

प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने के लिए अपने जन्मभूमि वाली सीट की बात की है. इस लिहाज से पीके की पहली पसंद रोहतास जिले की करगहर सीट बन सकती है. करगहर विधानसभा सीट ब्राह्मण, राजपूत और ओबीसी बहुल सीट है. 2020 के चुनाव में कांग्रेस से संतोष मिश्रा विधायक बने थे और जेडीयू के वशिष्ठ सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे. कांग्रेस से एक बार फिर संतोष मिश्रा के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है, लेकिन विपक्ष ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं. जेडीयू से नीतीश कुमार के करीबी दिनेश राय के चुनाव लड़ने की चर्चा है.

करगहर सीट जातीय समीकरण के लिहाज से प्रशांत किशोर के लिए काफी मुफीद मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर ब्राह्मण वोटर काफी निर्णायक हैं. पीके खुद भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं तो ब्राह्मणों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो सकता है. हालांकि, कांग्रेस के मौजूदा विधायक संतोष मिश्रा भी ब्राह्मण समाज से हैं.

यह सीट ब्राह्मण बहुल मानी जाती है, लेकिन कुर्मी, कोइरी और दलित समाज अहम हैं. इस सीट पर मायावती की बीएसपी बीते कुछ चुनाव से हार-जीत का फैसला करती है. पीके के उतरने से मुकाबला काफी रोचक हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण के साथ दलित और अतिपिछड़े वर्ग का वोट भी उनके खाते में जा सकता है. कांग्रेस की नजर दलित, ब्राह्मण, यादव और ईबीसी वोटों पर है. जेडीयू की नजर कुर्मी और अपर क्लास के वोटों पर है.

पीके की कर्मभूमि- राघोपुर सीट का समीकरण

पीके ने कर्मभूमि की बात की है, जिसके लिए उन्होंने वैशाली के राघोपुर सीट का नाम लिया है. राघोपुर सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है. तेजस्वी यादव पिछले दो बार से वैशाली से विधायक चुने जाते आ रहे हैं. इससे पहले 1995 से लेकर 2005 तक लालू यादव और राबड़ी देवी विधायक रह चुकी हैं. 2010 में जेडीयू के टिकट पर संतोष यादव विधायक बने थे, लेकिन तेजस्वी ने अब इसे अपनी कर्मभूमि बना रखा है.

राघोपुर सीट पर 2020 में तेजस्वी यादव ने करीब 38 हजार वोटों से जीत दर्ज की थी. इससे पहले 2015 में तेजस्वी 22,733 वोटों से जीते थे. यह सीट यादव-मुस्लिम बहुल मानी जाती है. इसके अलावा ओबीसी और अतिपिछड़े वर्ग के साथ राजपूत वोट भी काफी अहम माने जाते हैं. सियासी समीकरण के लिहाज से लालू परिवार के लिए काफी मुफीद मानी जाती है, लेकिन पीके के उतरने से मुकाबला रोचक हो सकता है.

प्रशांत किशोर अगर राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आरजेडी के लिए चुनौती बढ़ेगी, लेकिन सियासी समीकरण के लिहाज से पीके की जीत आसान नहीं है. पहला कारण यह है कि लालू परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है और दूसरा कारण यहां का जातीय समीकरण. इस तरह से प्रशांत किशोर के लिए तेजस्वी को चुनौती दे पाना आसान नहीं होगा. तेजस्वी के खिलाफ लड़कर सियासी चर्चा के केंद्र में जरूर पीके रह सकते हैं, लेकिन वे राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं. ऐसे में वो इतना बड़ा सियासी रिस्क लेंगे, ये कहना मुश्किल है?

