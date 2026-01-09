'ममता बनर्जी को अब जनता की अदालत में जाकर...', CM की नाराजगी पर सिंधिया ने कसा तंज

पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों के बीच अब सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया को बौखलाहट बताया है. उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और अब ममता बनर्जी को जनता की अदालत में जवाब देना होगा.

और पढ़ें

सिंधिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत एक प्रजातंत्र है और ममता बनर्जी को पूरा अधिकार है कि वे जो करना चाहें करें. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अपने जनसेवा के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रही है.

यह भी पढ़ें: 'मेरे पास पेन ड्राइव हैं, खुलासा किया तो होश उड़ जाएंगे', कोयला घोटाले पर CM ममता की अमित शाह को धमकी

'डर इस बात का है कि जवाब देने का समय आ गया'

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिन लोगों को यह डर सताने लगा है कि अब जनता की अदालत में हिसाब देने का समय आ चुका है, वही लोग इस तरह की बयानबाज़ी और विरोध कर रहे हैं. उन्होंने इसे ममता बनर्जी का “आखिरी कार्ड” बताया.

उनका कहना था कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल हेड के घर ईडी की छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया यह दिखाती है कि वह दबाव में हैं. लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं.

Advertisement

​

'मोदी सरकार जनसेवा में जुटी है'

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है. सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है और देश को नई योजनाओं के जरिए आगे ले जा रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिल रही है और केंद्र सरकार जनता के हित में लगातार फैसले ले रही है. ऐसे में राजनीतिक दबाव या बयानबाज़ी से सरकार अपने रास्ते से नहीं हटेगी.

गुना दौरे पर पहुंचे सिंधिया

इस बयान के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर थे. यहां उन्होंने म्याना और पगारा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

इस मौके पर भी उन्होंने बंगाल की राजनीति को लेकर साफ किया कि भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में है और आने वाले समय में बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

---- समाप्त ----