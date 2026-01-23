केरल में PM मोदी ने अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, बोले- रेल कनेक्टिविटी हुई मज़बूत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य केरल के दौरे पर हैं. इसके बाद वे तमिलनाडु भी जाएंगे. इन कार्यक्रमों के तहत, वह कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी शामिल है. केरल और तमिलनाडु दोनों ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए दक्षिणी भारत के बड़े सियासी नजरिए से एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए बेहद अहम है.

केरल पहुंचते ही पीएम मोदी ने तीन नई अमृत भारत ट्रेनों, नागरकोइल-मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम-तांबरम, तिरुवनंतपुरम-चार्लापल्ली और त्रिशूर और गुरुवयूर के बीच एक नई यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई.

तिरुवनंतपुरम में जनसभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र में NDA सरकार कनेक्टिविटी, विज्ञान और इनोवेशन, और हेल्थकेयर में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है. उन्होंने कहा, "केरल में CSIR इनोवेशन हब का उद्घाटन, साथ ही मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत, केरल को विज्ञान, इनोवेशन और हेल्थकेयर के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा."

'केंद्र की कोशिशों से मिली नई गति...'

पीएम मोदी ने कहा कि नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार की कोशिशों को गति मिली है.

उन्होंने आगे कहा, "केरल के विकास के लिए केंद्र सरकार की कोशिशों को आज नई गति मिली है. आज से केरल में रेल कनेक्टिविटी मज़बूत हुई है. तिरुवनंतपुरम को देश का एक बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल शुरू की गई है. आज, केरल से पूरे देश के गरीबों के कल्याण से जुड़ी एक बड़ी पहल भी शुरू की जा रही है. पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है. इससे देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स और फुटपाथ पर काम करने वालों को फायदा होगा."

केरल में बीजेपी की क्या स्थिति है?

केरल में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक रूप से खास वोटर बेस बनाने में संघर्ष करना पड़ा है. पार्टी को सूबे की किसी सीट से अपना पहला लोकसभा सांसद हाल ही में 2024 के चुनाव में मिला, जब मलयालम एक्टर से नेता बने सुरेश गोपी ने त्रिशूर सीट जीती. इसके अलावा, केरल में अब तक सिर्फ़ एक बीजेपी विधायक रहा है.

हालांकि, पिछले साल 9 दिसंबर को हुए तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेफ्ट-शासित केरल में अपनी जगह बनाने की कोशिशों में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है. तमिलनाडु और केरल के अलावा, इस साल पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं.

