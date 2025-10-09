'चांद और मंगल ग्रह पर चार कठ्ठे का फार्म हाउस...', तेजस्वी के सरकारी नौकरी के वादे पर जीतनराम मांझी का तंज

बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है. राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रही हैं. जनता से बड़े-बड़े वादे किए जा रहे हैं. इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने गुरुवार को हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा किया. इस पर जीतनराम मांझी ने तंज कसा है.

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि लालू परिवार की सत्ता के प्रति बौखलाहट देखकर ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा करेंगे कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनी, तो हर परिवार के एक सदस्य को चांद और मंगल ग्रह पर चार कठ्ठे का एक-एक फार्म हाउस दिया जाएगा.

जीतनराम मांझी ने X पर पोस्ट में कहा कि 'बेटा ललटेनवा…, गदहा चाहे कितनी कोशिश कर ले, ओकर सिर पर सींग नहीं निकल सकता, बूझे…'. हालांकि, तेजस्वी यादव ने जीतनराम मांझी के इस बयान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

क्या कहा था तेजस्वी ने?

तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर इस बार बिहार चुनाव में विपक्ष के INDIA ब्लॉक की जीत होती है, तो वो सरकार बनने के 20 दिन के अंदर एक नया कानून बनाएंगे और इस कानून के तहत बिहार के लोगों को ये गारंटी देंगे कि राज्य के हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और इस कानून के तहत ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 20 महीने के अंदर सबको सरकारी नौकरी मिल जाए.

