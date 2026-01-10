scorecardresearch
 
I-PAC रेड मामला: ED अधिकारियों के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने शुरू की जांच, CCTV फुटेज से हो रही पहचान

I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर हुई ED रेड को लेकर टकराव गहराता जा रहा है. FIR दर्ज होने के बाद कोलकाता पुलिस ने अज्ञात ED और CRPF अधिकारियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस ने CCTV फुटेज जब्त कर जांच तेज कर दी है.

रेड के बीच ममता बनर्जी I-PAC दफ्तर भी पहुंची थीं. (Photo- PTI)
I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कंसल्टेंसी फर्म के कार्यालय पर हुई प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रेड को लेकर ED और कोलकाता पुलिस के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है. FIR दर्ज होने के बाद कोलकाता पुलिस ने कथित तौर पर शामिल अज्ञात ED और CRPF अधिकारियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

शनिवार सुबह शेक्सपियर सरानी थाने की टीम ने प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास का दौरा कर CCTV फुटेज और DVR रिकॉर्डिंग जब्त की. इसके साथ ही घर के स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज के आधार पर रेड के दौरान मौजूद अधिकारियों की पहचान की जाएगी, जिसके बाद आरोपियों को नोटिस जारी किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: ED और TMC के बीच बढ़ा टकराव, SC पहुंची ममता सरकार... कैविएट दाखिल कर की ये मांग

यह कार्रवाई TMC अध्यक्ष ममता बनर्जी की ओर से दर्ज कराई गई दो शिकायतों के बाद शुरू हुई. ममता बनर्जी ने ED पर आरोप लगाया कि एजेंसी के अधिकारियों ने I-PAC दफ्तर और प्रतीक जैन के घर से पार्टी से जुड़े चुनावी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा कथित तौर पर चोरी किया. इन शिकायतों के आधार पर कोलकाता पुलिस और बिधाननगर पुलिस ने अलग-अलग FIR दर्ज की हैं.

पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज किया केस

पुलिस के मुताबिक, शेक्सपियर सरानी थाने में दर्ज मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की आपराधिक धमकी, चोरी और आपराधिक अतिक्रमण से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं. इसके अलावा IT एक्ट की धारा 66 के तहत कंप्यूटर और डेटा से जुड़े अपराधों को भी शामिल किया गया है. पुलिस ने इस मामले में एक स्वत: संज्ञान लेकर केस भी दर्ज किया है.

यह भी पढ़ें: 'ममता बनर्जी को अब जनता की अदालत में जाकर...', CM की नाराजगी पर सिंधिया ने कसा तंज

रेड की जानकारी पांच घंटे बाद मिलने का दावा

पुलिस अधिकारियों का दावा है कि ED ने गुरुवार सुबह करीब 6:15 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी लगभग पांच घंटे बाद ईमेल के जरिये दी गई. जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तो ED और CRPF कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से रोका और कथित तौर पर धक्का-मुक्की भी की गई.

