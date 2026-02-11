तमिलनाडु चुनाव से पहले इंडिया टुडे राउंडटेबल... CM स्टालिन, कनिमोझी से पलानीस्वामी तक होंगे शामिल

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की सियासी सरगर्मी के बीच 'इंडिया टुडे' बुधवार को चेन्नई में 'राउंड टेबल तमिलनाडु 'का आगाज हो रहा है. 'द लीला पैलेस'होटल में हो रहे 'इंडिया टुडे राउंड टेबल तमिलनाडु' के मंच पर सियासी और सामाजिक हस्तियां होंगी. विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों और चुनावी रणनीतियों पर विचार-विमर्श होगा.
'इंडिया टुडे राउंड टेबल तमिलनाडु' के मंच पर तमिलनाडु सियासी माहौल पर सत्तापक्ष और विपक्ष सहित सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी बात रखेंगे. AIADMK, डीएमके, बीजेपी, कांग्रेस और टीवाईके के नेता विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे.
चेन्नई में'इंडिया टुडे राउंड टेबल तमिलनाडु' का आगाज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से शुरू होगा, जो अपने शासन और राज्य की विकास प्राथमिकताओं पर अपने विचार रखेंगे. वहीं, एआईएडीएमके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी सहित तमिलनाडु की सियासत के तमाम दिग्गज नेता मंच पर नजर आएंगे.
इंडिया टुडे तमिलनाडु राउंडटेबल का पूरा कार्यक्रम
10:00 – 10:45 बजे: तमिलनाडु के 'थलाइवा'
एम.के. स्टालिन, मुख्यमंत्री, तमिलनाडु
10:45 – 11:15 बजे: क्या दक्षिण भारत ही भविष्य है?
पलानीवेल थियागा राजन, मंत्री, आईटी और डिजिटल सेवाएं, तमिलनाडु
11:15 – 11:45 बजे: मुफ्त की सौगात (Freebie) बनाम कल्याणकारी योजनाएं (Welfare)
दयानिधि मारन, लोकसभा में द्रमुक (DMK) के उपनेता
11:45 – 12:15 बजे: दिल्ली में एक द्रविड़ियन
कनिमोझी, लोकसभा सांसद
12:15 – 13:00 बजे: तमिलनाडु में नारी शक्ति
खुशबू सुंदर, उपाध्यक्ष, भाजपा
डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू, सांसद, द्रमुक (DMK)
अप्सरा रेड्डी, प्रवक्ता, अन्नाद्रमुक (AIADMK)
13:00 – 13:45 बजे: तमिल गौरव के लिए संघर्ष (संदाई)
सिंगई जी. रामचंद्रन, प्रदेश सचिव, अन्नाद्रमुक (AIADMK)
ए. सरवनन, प्रवक्ता, द्रमुक (DMK)
नारायणन तिरुपति, प्रवक्ता, भाजपा
लक्ष्मी रामचंद्रन, प्रवक्ता, कांग्रेस
14:00 – 15:00 बजे: दोपहर का भोजन (LUNCH)
15:00 – 15:30 बजे: डेस्टिनेशन तमिलनाडु - मैन्युफैक्चरिंग हब
टी.आर.बी. राजा, उद्योग मंत्री, तमिलनाडु
15:30 – 16:00 बजे: शिक्षा का द्रविड़ मॉडल
अनबिल महेश पोय्यामोझी, स्कूल शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु
16:00 – 16:30 बजे: द्रविड़ नाडु में भगवा चुनौती
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, संपादक, तुगलक (Thuglak)
16:30 – 17:30 बजे: महा मुकाबला (The Big Clash)
के. अन्नामलाई, पूर्व अध्यक्ष, भाजपा (तमिलनाडु)
कार्ति चिदंबरम, सांसद, कांग्रेस
17:30 – 18:15 बजे: विजय फैक्टर (The Vijay Factor)
फेलिक्स गेराल्ड, प्रवक्ता, टीवीके (TVK)
कोवई सत्यन, प्रवक्ता, अन्नाद्रमुक (AIADMK)
सालेम धरणीधरन, प्रवक्ता, द्रमुक (DMK)
विनोज पी. सेल्वम, प्रवक्ता, भाजपा
18:15 – 19:00 बजे: तमिलनाडु के मुख्य चुनौतीकर्ता (Challenger-in-Chief)
एडप्पादी के. पलानीस्वामी, नेता प्रतिपक्ष, तमिलनाडु विधानसभा (AIADMK)