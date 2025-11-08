scorecardresearch
 

'स्ट्रॉन्ग रूम में CCTV बंद, आधी रात वैन की एंट्री-एग्जिट', RJD के इन आरोपों पर आया EC का जवाब

आरजेडी के हाजीपुर स्ट्रॉन्ग रूम में सेंधमारी के आरोपों पर निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया है. आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके सीसीटीवी का फीड डिस्प्ले स्क्रीन बंद होने और स्ट्रॉन्ग रूम में आधी रात को एक पिकअप वैन के अंदर जाने और कुछ देर बाद बाहर आने का दावा किया था.

कंट्रोल रूम में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान पर नजर रखते चुनाव आयोग के अधिकारी. (Photo: PTI)
कंट्रोल रूम में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान पर नजर रखते चुनाव आयोग के अधिकारी. (Photo: PTI)

राष्ट्रीय जनता दल के स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा में सेंध के आरोपों वाले सोशल मीडिया पोस्ट को निर्वाचन आयोग ने भ्रामक और तथ्यों से परे बताया है. दरअसल, सोशल मीडिया पर शनिवार को आरजेडी ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें बताया गया था कि वैशाली जिले के हाजीपुर में स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में बारी-बारी से अलग-अलग विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है. आधी रात को एक पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है.'

निर्वाचन आयोग ने आरजेडी के इस सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से इन आरोपों की जांच कराई, जिसमें पाया गया कि स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी फुटेज के फीड का डिस्प्ले दो जगह पर लगाया गया है. एक कंट्रोल रूम में और दूसरा स्ट्रॉन्ग रूम के पास राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के लिए बने एरिया में. कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी फुटेज के फीड डिस्प्ले लगातार चलते रहे.

निर्वाचन आयोग ने दिया RJD के आरोपों का जवाब

राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के लिए बने एरिया में 5 विधानसभा क्षेत्रों में से महनार सीट का सीसीटीवी फुटेज के फीड डिस्प्ले स्क्रीन ऑटो टाइमआउटहोने के कारण कुछ देर बंद रहा, जिसे कुछ मिनट में ही फिर से चालू करा दिया गया. वहीं, कंट्रोल रूम में लगा महनार विधानसभा का सीसीटीवी फुटेज डिस्प्ले स्क्रीन बिना किसी व्यवधान के चालू रहा. 

निर्वाचन आयोग ने बताया कि हाजीपुर स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में पिकअप वैन के आने-जाने के आरोपों की भी जांच कराई गई, जिसमें पता चला कि आधी रात को स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा में लगे जवानों का सामान यानी बेडिंग, भोजन वगैरह लेकर एक गाड़ी अंदर गई और 15 मिनट में वापस निकल आई. हाजीपुर का स्ट्रॉन्ग रूम कॉलेज कैम्पस में बनाया गया है, जिसकी निर्वाचन आयोग द्वारा तीन स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की गई है. 

सुरक्षा कर्मियों का सामान लेकर अंदर गई थी गाड़ी

स्ट्रॉन्ग रूम में वाहन के एंट्री और एग्जिट का रिकॉर्ड कॉलेज कैम्पस के मेन गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स के रजिस्टर में ​दर्ज की गई है. इन तथ्यों की पुष्टि लालगंज विधासभा सीट से राजद प्रत्याशी के प्रतिनिधि कुंदन कुमार ने भी की है. निर्वाचन आयोग ने हाजीपुर स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर किए गए आरजेडी के सोशल मीडिया पोस्ट को तथ्यहीन और भ्रामक बताकर खारिज कर दिया है.


बिहार चुनाव के पहले चरण में 65.08% मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में 45,341 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में 65.08 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. महिलाओं ने मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार पहले चरण में हुई वोटिंग 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव (57.29 प्रतिशत) की तुलना में 7.79 प्रतिशत अधिक है. वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव (56.28 प्रतिशत) की तुलना में 8.8 प्रतिशत ज्यादा है.

बिहार में टूटा वर्ष 1998 के मतदान का रिकॉर्ड

बिहार के मतदाताओं ने इस बार 1998 के विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसमें 64.6 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ था. बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को होना है. मतगणना 14 नवंबर को होगी. इस चरण में औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, पूर्णिया समेत 20 जिले शामिल हैं. 

