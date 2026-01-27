scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

केरल विधानसभा चुनाव: तिरुवनंतपुरम में आज जुटेगी कांग्रेस चुनाव समिति, टिकटों और सीटों पर महामंथन

केरल में 2026 के विधानसभा चुनावों की आहट के बीच आज तिरुवनंतपुरम के KPCC कार्यालय में कांग्रेस चुनाव समिति की अहम मीटिंग होने जा रही है.

Advertisement
X
चुनावी चर्चा के लिए आज केरल कांग्रेस की अहम मीटिंग (Representational Image)
चुनावी चर्चा के लिए आज केरल कांग्रेस की अहम मीटिंग (Representational Image)

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) की चुनाव समिति की आज दोपहर 3 बजे के बाद तिरुवनंतपुरम में एक अहम बैठक होने जा रही है. आगामी 2026 विधानसभा चुनावों की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन के लिए सामान्य मानदंड तय किए जाएंगे. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अपने ज्यादातर मौजूदा विधायकों को फिर से चुनाव मैदान में उतारने के पक्ष में है.

हालांकि, यौन उत्पीड़न के आरोपों में पार्टी से निष्कासित किए गए पलक्कड़ के विधायक राहुल मामकूटथिल को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा, बैठक में उन सांसदों (MPs) के भविष्य पर भी चर्चा होगी, जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने में रुचि दिखाई है. 

गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर भी मंथन होगा, जिसमें कांग्रेस के कुल 140 सीटों में से 90 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है. बैठक में चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री भी शामिल हो सकते हैं, जिससे चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार की जा सके.

सम्बंधित ख़बरें

Congress MP from Thiruvanantpuram Shashi Tharoor
कांग्रेस छोड़ लेफ्ट जॉइन करने वाले हैं शशि थरूर? सियासी अटकलों पर आया CPM का जवाब
Congress chief Mallikarjun Kharge and Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi during a meeting with Kerala Congress leaders
'विवादों से दूर रहें, गुटबाजी नहीं करेंगे बर्दाश्त', केरल कांग्रेस को खड़गे का सख्त संदेश
pm modi met sabu jacob
केरल चुनाव: बीजेपी के साथ आई Twenty20, इस मशहूर कंपनी के मालिक की है पार्टी
Prime minister Narendra Modi visits Kerala and Tamil Nadu for development projects
केरल में कई योजनाओं का उद्घाटन, देखें PM मोदी के भाषण की बड़ी बातें
Modi's tour of Kerala and Tamil Nadu includes development projects
PM मोदी का 'मिशन साउथ', तिरुवनंतपुरम में निकाला रोड शो; Video

मौजूदा विधायकों और सांसदों पर मंथन

कांग्रेस हाईकमान ने पहले ही साफ कर दिया है कि जीतने की क्षमता ही टिकट का एकमात्र आधार होगी. राहुल मामकूटथिल को छोड़कर करीब सभी मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका मिलने की संभावना है. 

 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement