केरल विधानसभा चुनाव: तिरुवनंतपुरम में आज जुटेगी कांग्रेस चुनाव समिति, टिकटों और सीटों पर महामंथन

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) की चुनाव समिति की आज दोपहर 3 बजे के बाद तिरुवनंतपुरम में एक अहम बैठक होने जा रही है. आगामी 2026 विधानसभा चुनावों की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन के लिए सामान्य मानदंड तय किए जाएंगे. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अपने ज्यादातर मौजूदा विधायकों को फिर से चुनाव मैदान में उतारने के पक्ष में है.

हालांकि, यौन उत्पीड़न के आरोपों में पार्टी से निष्कासित किए गए पलक्कड़ के विधायक राहुल मामकूटथिल को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा, बैठक में उन सांसदों (MPs) के भविष्य पर भी चर्चा होगी, जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने में रुचि दिखाई है.

गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर भी मंथन होगा, जिसमें कांग्रेस के कुल 140 सीटों में से 90 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है. बैठक में चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री भी शामिल हो सकते हैं, जिससे चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार की जा सके.

मौजूदा विधायकों और सांसदों पर मंथन

कांग्रेस हाईकमान ने पहले ही साफ कर दिया है कि जीतने की क्षमता ही टिकट का एकमात्र आधार होगी. राहुल मामकूटथिल को छोड़कर करीब सभी मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका मिलने की संभावना है.

