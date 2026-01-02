'जब तक मेरे शरीर में खून की एक भी बूंद है...', गरजे मिथुन चक्रवर्ती, बोले- बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने की कोशिश

बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल को "पश्चिम बांग्लादेश" बनाने की कोशिशें की गईं, लेकिन ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी. पश्चिम बंगाल के कूच बिहार ज़िले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बॉलीवुड स्टार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में की गई टिप्पणियों की भी आलोचना की और कहा कि यह कोई दूसरा देश नहीं है जैसा कि वह सोच रही हैं.

और पढ़ें

पश्चिम बंगाल में इसी साल चुनाव हैं. राज्य में चुनावी गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है. इसी दौरान कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल को लेकर ये टिप्पणी की.

उन्होंने आगे कहा, "बांकुरा जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भारत के गृह मंत्री को धमकी दी और कहा कि उन्होंने ही उन्हें कोलकाता के उस होटल से बाहर निकलने दिया जहां वह ठहरे हुए थे. काश वह साफ-साफ कहतीं कि गृह मंत्री को बंगाल में आने नहीं दिया जाएगा, वह दिन तबाही लाएगा."

मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि ये कोई दूसरा देश नहीं है जैसा ममता बनर्जी सोच रही होगीं.

अपनी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' का ज़िक्र करते हुए, जिसमें 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन को दिखाया गया था, मिथुन चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि बंगाल में भी ऐसे ही प्रयास किए जा रहे हैं.

Advertisement

उन्होंने आरोप लगाया, "पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने की कोशिशें की जा रही हैं." वॉलीवुड स्टार ने बताया कि गायिका लगनजिता चक्रवर्ती को देवी मां की तारीफ में गाना गाने पर परेशान किया गया.

उन्होंने कहा, "वे सोच सकते हैं कि यह बांग्लादेश बन गया है, लेकिन वह दिन कभी नहीं आएगा. जब तक मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोगों के शरीर में खून की एक बूंद भी है, यह राज्य कभी बांग्लादेश नहीं बनेगा. हम संविधान में विश्वास करते हैं, और इसीलिए हमने खुद को कंट्रोल में रखा है."

चक्रवर्ती ने कहा कि TMC सरकार को जड़ से खत्म करने का एकमात्र तरीका है कि सब लोग एक साथ आएं.

उन्होंने कांग्रेस, लेफ्ट और TMC के "ईमानदार" समर्थकों से आने वाले चुनावों में सरकार बदलने के लिए एक साथ आने की अपील की.

मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया कि राज्य में कोई एंटरप्राइज, इंडस्ट्री, नौकरियां या सही हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है.

उन्होंने आरोप लगाया, "भ्रष्टाचार के अलावा इस राज्य में कुछ भी नहीं है."

मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें दुख होता है कि ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र की आयुष्मान भारत हेल्थकेयर स्कीम लागू नहीं की, क्योंकि "शायद उन्हें लगता है कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ेगी."

बीजेपी नेता ने कहा कि आने वाले चुनाव के बाद , "बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद हम सबसे पहला काम आयुष्मान भारत योजना शुरू करने का करेंगे."

---- समाप्त ----