महिला वोटिंग हो या SIR… सब ढूंढते रह गए पैटर्न! डेटा ने उलट दी बिहार चुनाव की पूरी कहानी 

विपक्ष खासकर कांग्रेस कई महीनों से और पूरे चुनावी दौर में SIR (स्पेशल इंटेसिव रिविजन) को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा था. आरोप लगाया जा रहा था कि SIR में गड़बड़ी हुई है. लेकिन जब असली डेटा देखा गया तो तस्वीर उलटी निकली. SIR का सबसे ज्यादा फायदा तो कई विपक्षी पार्टियों को ही मिला है.
इंडिया टुडे ने चुनाव आयोग के डेटा की गहराई से जांच की और पाया कि SIR और चुनाव नतीजों के बीच कोई सीधा या समझ में आने वाला पैटर्न दिखता ही नहीं. हर बार जब एक ट्रेंड बनता लगता है, तुरंत ही एक दूसरा आंकड़ा उसे तोड़ देता है. बिहार चुनाव में NDA ने 83% सीटें जीतीं, पर SIR से जुड़े नतीजे अलग कहानी कहते हैं.
किस पर रहा SIR का असर
243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में NDA ने 83% सीटें अपने नाम कर लीं. लेकिन SIR से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि जिन 5 सीटों पर सबसे ज्यादा और सबसे कम वोटर-डिलीशन हुआ, उनमें से चार-चार सीटें NDA को मिलीं. फिर भी कांग्रेस ने किशनगंज और चनपटिया जैसी सीटें जीत लीं. एक पर पांचवां सबसे ज्यादा डिलीशन हुआ था, दूसरी पर दूसरा सबसे कम. यानी आरोपों के उलट, SIR का असर किसी एक पार्टी के पक्ष या विपक्ष में साफ नहीं दिखता.
महिलाओं के वोट ने और उलझाई तस्वीर
महिलाओं को बैंक खाते में 10,000 रुपये की स्कीम का फायदा मिला जिससे NDA को माना जा रहा था कि बड़ी मदद मिली. लेकिन आंकड़े बताते हैं कि उच्च महिला मतदान का फायदा हर पार्टी को मिला, किसी एक को नहीं. AIMIM ने सबसे ज्यादा महिला मतदान वाले 5 में से 3 सीटें (कोचाधामन, बैसी, अमौर) जीत लीं.JDU ने ठाकुरगंज में 90% महिला वोटिंग के बीच जीत दर्ज की. BJP ने प्रणपुर को 89% महिला मतदान के साथ जीता.
जहां सबसे ज्यादा डिलीशन? BJP और JDU आगे
इंडिया टुडे के विश्लेषण के अनुसार सबसे ज्यादा वोटर डिलीशन वाली सीटें गोपालगंज, पूर्णिया, मोतिहारी में BJP आगे रही. उसके बाद कुचायकोट में JDU आगे रही. वहीं सबसे कम डिलीशन वाली सीटें BJP और LJP(RV) ने बराबर-बराबर बांटीं.
जहां नाम जुड़े (additions), वहां भी NDA का दबदबा
30 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नए वोटर जुड़े, उनमें से 5 में से 4 सीटों पर अब NDA का कब्जा है.
BJP: नौतन, तरारी
JDU: ठाकुरगंज
LJP(RV): चेनेरी
कांग्रेस: केवल अररिया
टर्नआउट (मतदान प्रतिशत) में भी एक पैटर्न नहीं
सबसे ज्यादा वोटिंग (81.9%) कस्बा में हुई, सीट गई LJP(RV) को.
JDU ने बरारी और ठाकुरगंज जीता.
कांग्रेस ने किशनगंज 80.2% टर्न आउट के बीच जीता.
सबसे कम वोटिंग वाली सीटों में BJP ने 4 सीटें कुम्हरार, बांकीपुर, दीघा और बिहारशरीफ जीतीं. JDU ने नवादा अपने नाम की.
जीत का मार्जिन भी समझ नहीं आता…
सबसे बड़े मार्जिन वाली सीटें: JDU (रुपौली, गोपालपुर), BJP (दीघा, औराई), LJP(RV) (सुगौली)
सबसे कम मार्जिन वाली सीटों में जीत बंटी- JDU, BSP, BJP और RJD के बीच.
इस तरह देखा जाए तो आंकड़े किसी एक दिशा में नहीं जाते. बिहार का चुनाव गणित नहीं, शुद्ध उथल-पुथल है. बिहार के ताजा चुनाव डेटा में कोई एक सा पैटर्न नहीं दिखता. ना turnout से नतीजे तय हुए… ना deletions से…ना ही महिलाओं के वोट से कोई साफ लाइन खिंची…
हर सीट पर कहानी अलग है जैसे अराजक काव्य हो, नियमों पर नहीं चलता. बिहार चुनाव पर विपक्ष के आरोप लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं.
